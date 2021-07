El Gobierno boliviano da por disuelto el contrato con AstraZeneca

Ante el incumplimiento de la entrega de la vacuna AstraZeneca por parte del Instituto Serum de la India, el contrato suscrito por 5 millones de dosis ya no corresponde, sostuvo el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Pero dejó en claro que el cupo que se acordó “no se renuncia” y que podría solicitarse el próximo año.

“El contrato tenía fechas referenciales y cláusulas que ellos llaman de fuerza mayor. Nos dicen que no nos han podido entregar; nosotros tampoco les hemos pagado porque se hace justo antes de embarcar la mercadería. Por un tema que ellos alegan que es causa de fuerza mayor, porque el Gobierno de la India les ha prohibido las exportaciones, entonces ya no corresponde hacer nada con este contrato, simplemente el incumplimiento se ha dado por parte de ellos”, afirmó.

En enero pasado, el Gobierno informó sobre la adquisición de la vacuna AstraZeneca y que llegaría en abril, sin embargo, debido a la propagación de contagios en India no se cumplió con las entregas.

“Tenemos un cupo de 5 millones, no descartamos de necesitarlos el próximo año, no tenemos por qué renunciar a este cupo, el momento que necesitemos podemos acudir a él, pero de momento este contrato que ha sido suscrito ya no tiene efecto, pero no por causa de Bolivia, sino precisamente por motivos de causa mayor que no les ha permitido cumplirnos con esta cantidad”, explicó.

Según la autoridad, al ver las dificultades para el cumplimiento de contrato y la entrega de lotes, el Gobierno buscó otras opciones, es así que se presentó lo de Sinopharm.

“Desde el momento que identificamos que iba a haber problemas para el cumplimiento de contratos (…), inmediatamente hemos tocado todas las puertas que hemos podido (…) Sinopharn no estaba incluido inicialmente en nuestro plan de vacunación, hemos incluido”, sostuvo.

Segundas dosis

Respecto a las segundas dosis de la vacuna AstraZeneca, del lote que llegó por el mecanismo Covax, 228 mil, no se cumplió con la entrega de las mismas, pero como cooperación de México se logró 150 mil.

“Sólo se usó 209 mil, queda un saldo de 19 mil y que se usará como segunda dosis, porque son similares y para el resto se prevé que Covax entregue en agosto”, afirmó en su oportunidad.

De las vacunas, la Sputnik es la que se diferencia en sus dosis, las otras tienen similar composición.