«El VAR no se va ir del fútbol. Vamos a tener que adaptarnos», dice la Conmebol

Los últimos fallos polémicos del arbitraje en partidos por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 no frenarán la determinación de la Conmebol de seguir usando la tecnología VAR para transparentar el fútbol, manifestaron dirigentes de la Comisión de Arbitraje en entrevista con la AFP.

«El VAR no se va a ir del fútbol. Vino para quedarse y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos mejorando cada vez más esta herramienta», dijo el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, el brasileño Wilson Seneme.

«Los árbitros siempre son humanos. Siempre van a haber errores y aciertos. Eso es inevitable. Lo más importante es que vamos a elevar el número de aciertos. Un error grave que se comete cuando tenemos un partido con VAR es pensar que no va a haber errores arbitrales. Va a haber errores. Al final el fútbol es un deporte de interpretación. Entonces, por más que las cámaras y el VAR den las imágenes a los árbitros en la cancha, finalmente muchas veces (lo que prima) es la interpretación del propio árbitro. (el VAR) No cambia la decisión final. Siempre va a pasar por el árbitro», remarcó el jefe de árbitros de la Conmebol.

El funcionario reveló que en la Copa Sudamericana 2021 la efectividad del VAR ha sido del 100% y en la reciente Copa América, que Argentina ganó, la intervención de la tecnología fue menor respecto a la Eurocopa.

«En Copa Sudamericana hubo un 100% de precisión hasta ahora. En la Copa Libertadores (2021) fue de 72% y en la Copa América 97,4% de aciertos», resaltó.

Seneme, junto al argentino Rodolfo Otero, miembro de la comisión y coordinador técnico de arbitraje, y el chileno Carlos Astroza, gerente técnico de arbitraje, respondieron a los principales cuestionamientos que hicieron últimamente técnicos, jugadores, especialistas y aficionados sobre el papel del «intruso» tecnológico que se instaló hace cuatro años y ya deparó hasta escaramuzas de violencia por sus decisiones.

– Las fallas arbitrales ya comenzaron a derivar en indisciplina y violencia, como lo sucedido en el partido Atlético Mineiro-Boca en Belo Horizonte.

– (Seneme) Las reglas de juego estipulan que el árbitro tiene su función hasta que el jugador salga de la cancha. Las cosas que pasan en los camarines no pasa por la Comisión de Árbitros. Esto pasa exclusivamente por algo disciplinario.

– ¿De qué manera se aplican las sanciones por las negligencias?

– Cuando analizamos que existen errores y que forman parte a lo mejor de una toma de decisión que consideramos errónea, se le avisa al árbitro. Se informa a todos los árbitros de cuál hubiera sido la decisión correcta que debería haber tomado. Lo que buscamos nosotros, más allá de la sanción, es tratar de buscar el porqué se cometió ese error.

– Ningún partido se volverá a repetir –

– Hay errores que determinan el resultado de un partido. Hay clubes que pidieron a la Conmebol repetir los partidos (caso Cerro Porteño-Fluminense en Asunción). ¿Hay alguna posibilidad?

– (Otero): En principio, las reglas de juego hablan de que ningún partido puede ser vuelto a jugar por un error arbitral. Nosotros que tenemos algunos años en el fútbol sabemos que los errores arbitrales existen, a veces a favor, a veces en contra. En ese sentido, las reglas de juego prohíben repetir un partido por un error arbitral.

– ¿Hasta qué punto tiene efecto la difusión inmediata de los audios y las imágenes del VAR?

– (Otero) Creemos que muy grande y muy positivo. La transparencia está por encima de cualquier otro elemento. Por eso queremos publicar rápidamente cuáles son los audios para no dejar ningún tipo de duda de que no hubo ningún manejo por fuera de la toma de decisión en una jugada por parte de un árbitro, el asistente o, en este caso del VAR o de un AVAR (asistente).

– Otra de las críticas contra el VAR es el tiempo que se demora para tomar una decisión.

– (Otero): En principio, las situaciones VAR son muy distintas (…) Hay que buscar el punto exacto del balón, hay que poner la línea de una forma correcta. A lo mejor hay ciertas jugadas que toman un tiempo pero la realidad es que, por lo que demandó la última Copa América (…) el tiempo que se demoraron no fue demasiado (…) A medida que tengamos más experiencia, los árbitros van a ir reduciendo (el tiempo).

– La sensación generalizada es que cuando el árbitro es llamado por el VAR ya se sabe que adoptará la sugerencia de los encargados.

– No siempre es así. El VAR tiene que trabajar con mucha rapidez y con imágenes y cuando él encuentra las imágenes que cree conveniente llama al árbitro para que haga una revisión de campo (…) La realidad es que muchas veces se cambia y algunas veces no.

– Que cada equipo pueda pedir revisión –

– ¿Cuáles son los ajustes que tienen planeado hacer en el VAR después de esta experiencia acumulada?

– (Seneme) El protocolo VAR no compete a la Conmebol. Lo que podemos es enviar sugerencias tanto a FIFA como a IFAB (International Football Association Board, define las reglas). Nosotros recientemente enviamos un documento solicitando que (…) se pare el tiempo (…) y que no sea una preocupación los minutos que pasen. También pensamos ser proactivos en que cada equipo tenga un número de posibilidad de pedir su propia revisión así como (sucede) en otros deportes, como es el voley, el tenis».

– Algunos técnicos de fútbol hablan hasta de una ilusión óptica que se apodera de los árbitros, que al parecer se volvieron «VAR dependientes».

– (Astroza) Básicamente hay un protocolo. No es que el árbitro tiene que ir siempre a revisar y no es que el VAR tiene que llamar siempre. (…) El VAR es un elemento de consulta solamente. No es la dependencia. Es un asistente que le puede dar información importante para cambiar la decisión y para mantenerla.