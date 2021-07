«Esta vez, no puedo sola», el clamor de una joven cruceña que poco a poco pierde la visión

Fuente: Unitel

Pablo Cambará

«Nunca pensé llegar hacer esto. Discúlpenme por mostrarme así», fueron las palabras con las que Betania Ribera Antelo, una joven universitaria que vive en Santa Cruz comienza su video en la que relata parte de su vida y los momentos duros que atraviesa. Ella padece de una enfermedad que a poco a poco le va quitando la visión y que ahora amenaza con dejarla ciega por completo.

El video se volvió viral en cuestión de horas y ha tocado la sensibilidad de la ciudadanía que se ha comunicado con ella para manifestarle su apoyo para que pueda realizarse una cirugía de urgencia.

«En noviembre del año pasado perdí la vista del ojo izquierdo, no veo nada, y con el ojo derecho estoy perdiendo la vista», dice Betania mientras se le quiebra la voz y una vez pide disculpas por exponer su situación pero admite que «esta vez, no puedo sola». Los gastos para el tratamiento son altos, así como la operación a la que debe ser sometida.

Betania fue diagnosticada con diabetes cuando tenía 15 años. Al principio pensó que podía costearse los gastos ella sola junto a sus padres, que dice son de escasos recursos, pero no fue así. Con el pasar del tiempo los gastos eran cada vez mayores y el dinero nunca fue suficiente para solventar el tratamiento.

Ahora, con la dificultad que tiene para ver, tampoco puede continuar con su arte pues conseguía algo de recursos vendiendo los dibujos que ella hace; el problema de su visión también está afectando sus estudios universitarios pues no puede pasar clases con normalidad.

«Ahora ya no puedo salir sola a la calle (…) necesito ayuda y si hago esto es porque no quiero que se me haga demasiado tarde», dice Betania que espera la solidaridad de la ciudadanía que puede comunicarse al teléfono 76852537.