Evo: El embajador de Brasil participó del golpe y el embajador de la UE también

Fuente: paginasiete.bo

En línea con lo que plantearon algunas autoridades del Gobierno en pasados días, el expresidente Evo Morales aseguró que los embajadores de Brasil y la Unión Europea (UE) fueron partícipes del supuesto golpe de Estado de 2019. La exautoridad también abrió la puerta a que Mauricio Macri sea juzgado en Bolivia por el presunto envío de “material bélico”.

“Días antes del golpe, hubo reuniones preparatorias. El embajador de Brasil participó del golpe. Estoy seguro de que en cualquier momento va a estallar cómo aportó Brasil al golpe de Estado. El embajador de la Unión Europea también intervino. No puedo creer: Europa participando del golpe de Estado”, expresó Morales en una entrevista con el diario argentino Página 12.

“Claro, ellos no aceptan que los llamados ‘indios’ podamos garantizar la liberación del pueblo. No aceptan que nuestro modelo económico liberado del neoliberalismo resultó mejor en crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. Es un golpe con la participación de la Unión Europea, dirección de Estados Unidos y los peones”, arremetió.

Respecto al supuesto envío de armamento por parte del expresidente argentino Mauricio Macri y el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno, el líder del Movimiento al Socialismo afirmó que son “agentes del imperio” y que las acciones de Macri deberán ser juzgadas “por la democracia” en la región.

“Dejamos en manos de la justicia boliviana todos los elementos y pruebas que existen, de actos ilegales e inconstitucionales. Entonces, si procede en la norma, (Mauricio Macri) deberá ser procesado en Bolivia o donde sea, pero no para defender a Evo ni la democracia en Bolivia sino la democracia en América Latina”, enfatizó. “Si nos basamos en las normas bolivianas, los que permitieron el ingreso de ese armamento tienen 30 años de cárcel”, añadió.

“Renuncié para evitar que haya muertos”

Morales también se refirió a la circunstancias que rodearon su renuncia a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019 y a su actual «miedo» a que le “pongan droga o plata” para involucrarlo en algún acto de corrupción.

“El mando militar de entonces, faltando diez días para el golpe, me dijo que no podía defender la democracia. Me dijeron que las balas solo le iban a dar una hora o dos horas y nada más. Pero yo no iba a comprar balas, toda mi vida trabajé por la vida. (…) Entonces cuando vi que en el golpe había policías y militares pensé que lo mejor era renunciar para evitar que en mi gestión haya muertos”, sostuvo.

“¿Saben de qué tengo miedo? Que como estoy viajando solo, acompañado por un dirigente de juventud y una compañera de comunicación, y en algún momento me pongan droga o plata para que digan: ‘Aaah, está en la corrupción’. Lo denuncio porque me hacen seguimiento de manera permanente. Y quiero que sepan”.