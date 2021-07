Fiscalía dice que sobreseimiento no cierra caso fraude y ahora se abre el periodo para impugnaciones

La Fiscalía aclaró este miércoles que el sobreseimiento a las 12 personas que fueron investigadas por el caso «fraude electoral» no cierra el caso, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, dijo que ahora se abre el periodo de impugnaciones de las partes interesadas en este proceso.

“En ese sentido, para las partes, está el derecho de impugnar, porque puede ser que ese informe no satisfaga a los diputados, como se acaba de decir, de repente a algún diputado se le ocurre decir pido complementación, puede ocurrir, la gente está en su derecho de plantear”, dijo Quispe en entrevista a los medios de comunicación.

El martes, el Fiscal General Juan Lanchipa hizo conocer la resolución de la comisión de fiscales en la que se declara el sobreseimiento de los 12 acusados por el caso fraude electoral. Ahora los acusados ya anunciaron su decisión de anular el proceso recurriendo al juez de la causa.

“El Fiscal General dijo que ha recibido el informe de la comisión de fiscales y en sujeción a los principios de objetividad e imparcialidad, ésta comisión emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento, por tanto: en aplicación del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal se determina el sobreseimiento correspondiente para que se ponga, se notifique éstas resoluciones a las partes del proceso y esas pueden tener la opción de impugnar«, explicó en alusión a la impugnación de esa decisión.

Quispe afirmó que el Ministerio Público no puede cerrar un proceso, lo que corresponde es hacer conocer al juez de la causa esta decisión de la Fiscalía y será la autoridad jurisdiccional la que tome una decisión final. Asimismo, las partes involucradas, en este caso cinco denunciantes, también pueden observar la resolución fiscal. Todos esos pasos judiciales se conocerán en los siguientes días.

Opositores y advertencias

La bancada opositora de Comunidad Ciudadana (CC), adelantó que ellos recurrirán a instancias internacionales porque desconfían abiertamente del trabajo del Ministerio Público, la jefa de bancada, Andrea Barrientos, aseguró que Carlos Mesa presentó la denuncia por el caso fraude y acompañó la misma con pruebas, pero que la Fiscalía desestimó todos los documentos presentados.

En ese marco, aseguró que ellos tienen las puertas de las instancias internacionales para denunciar las violaciones que se producen en el país. Dijo que están presentando una petición de informe oral al fiscal, Juan Lanchipa, para que responda sobre todo el proceso de contratación de la consultora de la universidad española.

En el otro frente, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez dijo que después de conocerse el informe pericial de la consultora española, se podrá abrir procesos a aquellas personas que denunciaron fraude electoral y no pudieron probar en este tiempo.

“Tienen que dar cuentas a la justicia, quienes luego han continuado con el golpe en sus reuniones y con su diálogo de ellos, atribuirse los derechos del pueblo entre el 10 y 12 de noviembre, entre otros, la Iglesia Católica, que ahora anda muy callada con el informe (…) creo que toda esa gente tiene que rendir cuentas ante la justicia y si no tiene nada, que no han hecho nada, pues declaren, no se oculten, como el señor (Carlos) Mesa”, dijo Chávez, según ABI