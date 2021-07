García Linera afirma que se coordinó la renuncia de Salvatierra desde México, pero ella dimitió el 10 de noviembre

Fuente: Brújula Digital / Red Uno

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó anoche que el 10 de noviembre de 2019 la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, aceptó asumir la presidencia de manera interina ante el vacío de poder generado por su renuncia y la de Evo Morales; sin embargo, después desistió porque sus familiares habrían sido hostigados y agredidos.

En una entrevista en el programa Que no me pierda de la red Uno, García Linera contó cómo tomó la decisión de renunciar a su cargo. “El momento en que Evo dice que yo no quiero que muera ningún boliviano, no quiero que se quemen casas, voy a renunciar, estuvimos Juan Ramón (Quintana), el ministro de Defensa (Javier Zavaleta), Adrana Salvatierra, mi persona creo que Héctor Arce (ministro de Justicia) más, no me acuerdo muy bien y ahí dice voy a renunciar (…) entonces yo le digo ‘Evo yo he llegado para acompañar a un indio en el poder, si tu renuncias yo renuncio contigo, yo soy leal, no soy un traidor’, no soy un serrucho vicepresidencial como suele haber hacia atrás, todos y Evo me dijo está bien, lo entendió y le dijimos a Adriana ese rato ‘Adriana te va tocar a vos la responsabilidad’».

La determinación de la renuncia fue asumida al mediodía del 10 de noviembre de 2019 porque -según contó- los militares se insubordinaron al Presidente cuando determinaron sacar aviones de guerra en el sector de Challapata, Oruro.

¿Qué dijo Adriana Salvatierra? «Se puso muy triste, lagrimeó y lo voy a hacer, dijo, esa fue la decisión. Fue un momento tenso porque policías y militares estaban en las suyas» dijo García Linera.

Segun explicó, la idea era que la Asamblea Legislativa reunida en una sesión extraordinaria lea las cartas de renuncia de Morales y la suya, acepte y elija como nueva presidenta de Bolivia a Adriana Salvatierra. El MAS, en la anterior legislatura, tenía dos tercios en el Legislativo.

No obstante, seis horas más tarde -siguiendo la línea de tiempo trazada por el exVicepresidente- Salvatierra renuncia a la presidencia del Senado. «Con la clara identificación con el liderazgo del presidente Evo Morales y de Álvaro García Linera, ellos son nuestros líderes, también acompaño esa decisión renunciando a la presidencia de la Cámara de Senadores» dijo entonces en una comunicación telefónica con la red ATB.

¿Qué hizo de cambiar de decisión a la Presidenta del Senado? García Linera dijo que recibió «amenazas a su casa y la amenazan a ella». «Habrían bandas paramilitares que andaban buscando a cuanto masista encontraran para quemar su casa» con el objetivo de presionar para que todas las autoridades del MAS que estaban en la línea de la sucesión constitucional renuncien a sus cargos.

Salvatierra, en un video publicado después, dijo que su renuncia fue coordinada con Morales y García Linera; el Vicepresidente confirmó ese consenso; no obstante, dejó abierta una contradicción respecto a la cronología de los hechos.

«Ella se comunica con nosotros en México, hemos llegado a México el 11 (de noviembre), nosotros llegamos a eso de las 11, 12 del mediodía a México y más tarde logramos hablar con Adriana y ella nos cuenta la situación que había, la persecución, de quema de sedes sindicales (…) y acordamos que ella también renuncie».

No obstante, Salvatierra ya había renunciado el 10 de noviembre, el 11 de noviembre Morales y García Linera continuaban en suelo boliviano y llegaron a México el 12 de noviembre.