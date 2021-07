Graves inundaciones en el centro de China dejan al menos doce muertos

El torrente de lluvia convirtió las calles en ríos e inundó estaciones de metro donde la gente quedó atrapada, mientras los vehículos eran arrastrados y millares de personas quedaron varadas en escuelas y trabajos.

Fuente: https://www.dw.com

Al menos doce personas murieron este martes (20.07.2021) en la inundación del metro de Zhengzhou, en el centro de China, anunciaron las autoridades tras la difusión de imágenes de pasajeros con el agua hasta el cuello en un vagón.

La ciudad «registró una serie de tormentas raras y violentas, provocando una acumulación de agua en el metro de Zhengzhou», explicaron las autoridades de la ciudad en un mensaje en la red social Weibo, en el que señalan que 12 personas murieron y cinco resultaron heridas.

Travellers were trapped in shoulder-high flood water on a subway train following major flooding in the Chinese city of Zhengzhou.

Read more: https://t.co/E0PlFYxstT pic.twitter.com/9nQtvjjMyL

