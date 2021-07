HalloApp, la nueva app de mensajería creada por exempleados de WhatsApp

Una nueva propuesta en app de de mensajería y red social entra en escena con HalloApp. Una nueva iniciativa que llega de la mano de dos antiguos empleados de WhatsApp.

HalloApp se presenta como la primer app para relaciones reales, que promete brindarte un espacio seguro, privado y sin publicidad.

HalloApp es una especie de WhatsApp combinada con Facebook, pero sin todo aquello que odias de estas plataformas:

Imagina que tus amigos en línea fueran tus verdaderos amigos. Imagina que tu feed no está lleno de personas y publicaciones que no te importan. Imagínese desplazarse por momentos significativos y ver lo que quería que viera, no lo que el algoritmo quería que viera. Imagínese no ser tratado como un producto. HalloApp es la primera red de relaciones reales.