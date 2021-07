Iglesias reaparece en redes por su beso “pornomarxista” con Domènech

El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, lleva completamente desaparecido de las redes sociales desde su fulminante salida de la política la noche electoral del 4 de mayo.

España

Pablo Iglesias y Xavier Domènech.

Fuente: Okdiario

El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, lleva completamente desaparecido de las redes sociales desde su fulminante salida de la política la noche electoral del 4 de mayo. Ni un mensaje, ni una fotografía, ni un «me gusta», nada hasta este jueves en el que ha dejado entrever que, a pesar de su silencio sepulcral, continúa consultando sus redes sociales.

Lo ha hecho al poner un «me gusta» a una publicación de la periodista Anita Botwin, quien ha compartido una fotografía del momento en el que Iglesias y el entonces líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, se besaron en la boca en el Congreso de los diputados durante el debate de la investidura fallida de Pedro Sánchez en marzo de 2016.

Botwin ha acompañado la imagen con la palabra «pornomarxismo», un término que se ha viralizado en las últimas horas después de que la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio hiciera alusión al mismo este jueves en una de sus intervenciones en el Pleno.

La parlamentaria afirmó que las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid pretenden «adoctrinar con ideología de género, dogmas queer, pornomarxismo, y mentiras acientíficas».

La publicación de Botwin, que suma más de 68.000 seguidores, ha tenido 23 comentarios, 45 ‘retuits’ y cerca de medio millar de «me gusta», entre ellos, el del antiguo líder supremo de la formación morada tras más de 70 días de silencio en redes sociales.

Pablo Iglesias se encuentra totalmente apartado de la vida pública desde que el pasado 4 de mayo, tras cosechar un discreto resultado electoral con diez diputados, decidió abandonar la política después de siete años en primera fila.

Desde entonces tan sólo se ha visto al ex vicepresidente cuarto del Gobierno de Pedro Sánchez en dos ocasiones. La primera de ellas se produjo el 12 de mayo cuando el diario La Vanguardia publicó una fotografía de Iglesias con un llamativo cambio de imagen.

Iglesias aparecía con el pelo corto, sin coleta ni moño, un peinado totalmente inédito durante sus años en la política activa y que trajo consigo un aluvión de ‘memes’ y parodias sobre su nuevo aspecto una vez había abandonado sus cargos.

La segunda vez que se ha visto a Pablo Iglesias fue el pasado 5 de julio en una conferencia telemática impartida por la Universidad Complutense de Madrid. El ex secretario general participó en la sesión inaugural del curso ‘Asesoría política a gobiernos y administraciones’.

Iglesias abordó el tema de los medios de comunicación, un ámbito que atacó reiteradamente como político. «Es importante que cualquier director de comunicación de un candidato conozca bien quién es quién en los medios; no es tan sencillo, hace falta aprendizaje en el territorio», afirmó.

En las imágenes que circularon de esa conferencia, se pudo ver a un Pablo Iglesias visiblemente desmejorado respecto a las fotografías distribuidas por La Vanguardia dos meses antes.

El ex líder de Podemos no ha revelado a qué está dedicando las horas durante este tiempo de retiro pero, lo que sí que es público, es que desde que abandonó el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha embolsado ya más de 15.494 euros por su pensión de ex vicepresidente.

Pablo Iglesias tiene derecho a cobrar esta pensión los 14,5 meses que estuvo en el Consejo de Ministros mientras no esté desempeñando otro trabajo. De tal modo que, si recibe toda la indemnización, podrá acaparar 77.088 euros en total.