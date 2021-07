La Paz: Enfermos renales protestan en el Ministerio de Salud

Fuente: Cadena, eju.tv

En la ciudad de La Paz, un grupo de pacientes renales juntos a sus familiares, protestaron en las puertas del Ministerio de Salud, rechazando el traslado a un nuevo centro médico y de los horarios de atención a los pacientes.

Los protestantes aseguran que el centro donde los quieren trasladar les queda bastante lejos y los horarios de atención no son convenientes, más que todo por los enfermos terminales.

Piden a las autoridades sanitarias no jugar con la salud de los enfermos renales y no trasladarlos a otro centro médico. Si las autoridades no atienden sus demandan, profundizarán sus medidas de presión.