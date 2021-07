Ministerio de Justicia patrocinará legalmente a la familia de la niña Darlin

La directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores del Ministerio de Justicia, Ninoska Durán, informó que esa cartera de Estado brindará patrocinio legal a la familia de la niña Darlin Chávez Merubia, de cuatro años, victimada en la localidad de Hierba Buena Militar, para que el autor o la autora cumpla una condena de 30 años sin derecho a indulto.

“Es un mandato del presidente Luis Arce y del ministro de Justicia (Iván Lima), otorgar un patrocinio legal y gratuito, a través del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima, a la familia de la víctima (Darlin) para poder demandar 30 años sin derecho a indulto (del autor o autora del crimen)”, informó la directora Durán en contacto con Bolivia Tv.

Señaló que este hecho llegó a consternar a las autoridades, por lo cual desplegaron todo un equipo de búsqueda para dar con la ubicación de la pequeña. Ahora, se bridará apoyo a la familia para encontrar y castigar a los autores del crimen.

Durán también aseveró que los hechos de violencia demuestran la expresión más cruel en contra de la niñez boliviana. Sin embargo, indicó que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) brindará el apoyo a otras familias que pasaron por situaciones similares.

“Los niños no son estadísticas, los niños no son números, los niños son vidas que estamos perdiendo (…). En los otros casos también hay algunos que se vuelven mediáticos y otros no, y de alguna manera estos que no aparecen en pantalla requieren de la misma atención de las autoridades”, indicó.

La autoridad destacó que, desde el Ministerio de Justicia trabaja en la prevención; sin embargo, enfatizó en la necesidad de actuar de manera conjunta entre el Estado, la familia, la comunidad y los medios de comunicación.

“Todos y todas estamos llamados a la acción, alertas tempranas, denunciar si hay alguna duda razonable, no hay que esperar (…), es una convocatoria a los vecinos, a las vecinas a percatarnos, los niños no pueden defenderse, tenemos que generar círculos de protección entre todas y todos”, expresó Durán.

Una comisión de fiscales investiga el caso de Darlin para que no quede en la impunidad. La fiscalía indaga sobre posibles conexiones desde Puerto Suárez con el infanticidio y cabellos de una mujer que estaban en la mano de la menor.

“Estamos enterrando niños, no podemos enterrarlos también en el olvido de una administración de justicia, por eso es importante que miremos en el mismo sentido”, aseveró.

Darlin Chávez desapareció en la zona de Hierba Buena Militar, en el municipio de Mairana del departamento de Santa Cruz. La Policía, la Fiscalía, la familia de la menor y pobladores buscaron intensamente a la pequeña. Después de seis días de búsqueda, el 23 de julio encontraron su cuerpo sin vida en un río.