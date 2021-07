Ministro de Salud descarta combinar dosis ante retraso de vacunas Sputnik-V

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, descartó este lunes que se pueda combinar vacunas ante el retraso de 200.000 dosis de Sputnik-V y aseguró que el Fondo Ruso de Inversión priorizará a Bolivia en la distribución del lote comprometido.

Fuente: erbol.com.bo

La autoridad volvió a hacer un llamado a la población y mantener la tranquilidad, ya que quienes se beneficiaron con la primera dosis, ya se encuentran con alto grado efectividad que es de hasta un 80%.

“Hasta que no establezcan los estudios (sobre combinación de dosis) no es posible. Nosotros, no nos cerramos a la posibilidad, se están realizando estudios, pero hasta estos estudios no se concluyan, nosotros no podemos emitir criterio, sería irresponsable de nuestra parte”, afirmó consultado al respecto en Santa Cruz.

El retraso de la llegada de las vacunas ocasionó que en horas de la mañana, en diferentes ciudades se hayan registrados protestas de personas que buscaban que les correspondía en estos días la segunda dosis de Sputnik-V.

La demora en la provisión se debe a que la producción está priorizando a la población en Rusia por la presencia de la variante Delta. El Fondo de Inversión Ruso estableció que la segunda dosis se puede aplicar dentro de los 180 días.

Auza añadió que se continúan con las gestiones para que se pueda garantizar el envío aunque no se tiene una fecha definida. Esto no depende de una decisión del Gobierno, aseguró e insistió que se insistirá hasta que se tenga una respuesta a la petición.