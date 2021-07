Pato Rodríguez sobre Independiente: «El interés es cierto, aunque conmigo no ha hablado nadie»

El club Independiente de Avellaneda mostró interés por el extremo derecho de Wilstermann Patricio ‘Pato’ Rodríguez, según confirmó el jugador.

Fuente: lostiempos.com

“Recibí la información por parte de mi representante, que me comentó del interés del Rojo, esa es la realidad. El interés es cierto, aunque conmigo no ha hablado nadie. Yoyo Maldonado habló con mi representante, y supuestamente el club iba a hacer una propuesta. Lo sentí muy real por mi presente y por la historia del club”, aseguró Rodríguez al portal argentino Orgullorojo.

En febrero de este año Rodríguez amplió su contrato con Wilstermann hasta 2024. En aquel entonces el presidente de la institución aviadora, Gróver Vargas, señaló que Pato podría irse del plantel, solo si se trataba de una oferta seria del exterior.

“Pato es nuestro cuatro años y la única forma de que Pato se vaya a otro lugar es para clubes de fuera de Bolivia”, dijo Vargas, en aquella oportunidad.

Rodríguez aunque en febrero no quiso hablar sobre una posible salida del plantel, se limitó a señalar que “uno nunca sabe que pueda pasar en el futuro”.

Patricio Rodríguez se formó en Independiente de Avellaneda y su corazón siempre fue rojo, por esta razón, no tuvo reparos en asegurar que sus deseos de volver a su casa siempre estuvieron ahí, según Orgullorojo.

“Mis deseos de volver y las chances son posibles. Yo siempre tuve ganas de volver a Independiente. Una realidad es que nunca estuve a la altura del club, hoy sí lo estoy a la de cualquier equipo de Sudamérica”.

“El jugador, más allá de todo, es un ser humano. Uno con el paso del tiempo se da cuenta de lo que pesa en la historia del club, y el sentido de pertenencia. Hoy con 31 años siento que formo parte de eso. Yo con Independiente tengo sensaciones, es parte de mi vida, de mi infancia, adolescencia, profesionalismo. Si hoy tuviera que entrar a la cancha de nuevo con la camiseta de Independiente me generaría muchas cosas. Puede sonar una venta de humo, pero no se trata de lo económico ni de lo deportivo”, dijo Rodríguez, a tiempo de complementar: “Hoy tengo hijas, son muchas emociones más allá de que esto se concrete o no, mostrarles dónde entrenaba, dónde iba a desayunar de chico”.

La decisión de contar o no con Rodríguez, según el mismo portal argentino, será se Julio César Falcioni, para ver si Pato tiene las características para ser un aporte en su equipo.