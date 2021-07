Representante boliviana podría perderse el Mundial de Atletismo por falta de apoyo de las autoridades

Fuente: eldia.com.bo

La marchista paceña Stephanie Eunice Chávez denunció abandono de las autoridades del Ministerio de Salud y Deportes y del Viceministerio de Deportes, entidades que no se han pronunciado con un apoyo para cubrir los gastos de su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo U-20 en Nairobi, Kenia, a celebrarse del 17 al 22 de agosto.

Con esfuerzo y dedicación, Chávez ratificó su marca mínima para llegar al Mundial en ocasión de su participación en el Sudamericano en Lima, celebrado en la segunda semana de julio. En el país vecino, la marchista hizo 49:29.99 en los 10 mil metros marcha, suficiente para pasar el tiempo exigido por la World Athletics (50:30.00).

«Lamentablemente, no tengo el dinero para cubrir mi pasaje, estadía y prueba PCR. Siento que las instituciones deportivas me abandonaron, y esto pone en riesgo mi participación en este evento mundial. «¿Y me pregunto dónde está el Ministerio de Salud y Deportes Bolivia? ¿Viceministerio de Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia?», mencionó Chávez.

Desde que Chávez incursionó en la marcha atlética, sus padres cubrieron con los gastos en pasajes a nivel nacional e internacional. La clasificación a Nairobi viene de un proceso de años de preparación y hay desilusión por la falta de atención del Viceministerio de Deportes, entidad dirigida por Cielo Veizaga Arteaga.

«Hago esto porque no solo iré a representar a Stephanie Eunice, sino a un país completo, a mi amada Bolivia, por favor, denme la oportunidad de dar todo por el rojo, amarillo y verde y demostrar que Bolivia también tiene potencial», escribió Chávez en su cuenta de Facebook.

Chávez no es la única deportista que logró la clasificación con marca mínima al Mundial de Nairobi, ya que la chuquisaqueña Inés Huallpa mejoró su registro personal en el Sudamericano de Lima con 49:07.82, ganándose el derecho de competir en Nairobi.

El paceño Kevin Arratia también logró la marca mínima en la prueba de los 10 mil metros marcha, en Lima, con un 43:17.85, quedando por encima de 43:40.00 que exige la World Athletics.

Ninguna autoridad del Gobierno se aproximó a estos tres marchistas para extenderle la colaboración cuando restan menos de un mes para la realización del Mundial, pese a que los triunfos conseguidos en Lima fueron publicados en la cuenta institucional del Viceministerio de Deportes en Facebook.

El Día/APG