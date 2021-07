Santa Cruz reporta este jueves 524 nuevos casos y 6 fallecidos por coronavirus

Hoy 31 municipios del departamento registran casos en el departamento.

eju.tv

Este día, Santa Cruz registra 524 nuevos casos, 522 recuperados y 6 fallecidos por coronavirus, reportó Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, al manifestar que hoy 31 municipios del departamentos registran casos de la enfermedad.

«Un indice de positividad aún preocupante porque para decir que estamos entrando a una situación de control, el promedio debe ser menor al 10%. En las últimas 8 a 10 semanas no hemos bajado de ello, hoy la positividad es del 13%», expresó la autoridad de salud.

Esta jornada, 144 personas se encuentran ingresadas en las unidades de terapia intensiva luchando por su vida y el equipo de saludad trabajando arduamente para recuperarlos.

«Continuamos en una epidemia de transmisión sostenida media, no hemos podido descender la curva en las últimas 4 semanas, 500 casos es el promedio diario. Esto significa que no es tiempo de volver a las actividades de concentración masiva, no es tiempo de relajarse es tiempo más bien de solidificar todas las acciones extraordinarias que hemos hecho desde las familias, la Gobernación y las diferentes instituciones para poder contener esta epidemia y pronto controlarla», agregó Hurtado.