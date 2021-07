Searpi, en ruinas, necesita al menos $us 25 millones para mantenimiento de defensivos

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), que está con la maquinaria y equipos en ruinas, requiere en el corto plazo de al menos $us 25 millones de dólares para realizar el mantenimiento de defensivos y evitar inundaciones con la llegada de la época de lluvias.

“Hasta fin de año necesitamos Bs 100 millones, luego viene una fase 6, para realizan mantenimiento en 6 cuencas, que tiene que ser un trabajo de 2 años con un costo de $us 24 millones. Toda esta parte económica, el 40% lo pone la Gobernación, 40% el Gobierno central y 20% los municipios”, explicó Ricardo Arana, director del Searpi, en contacto con Asuntos Centrales.

Desde que asumió el cargo, Arana dijo que alertó de la penosa situación en la que se encuentra la institución que en los últimos años no hizo trabajos con equipo propio, sino que tuvo que licitar. “Todos los trabajos que se hicieron en el Searpi no se hizo con maquinaria propia y hubo un cambio de 180 grados. Es calamitoso, no se puede arreglar con poca plata la piloteadora, los equipos de apoyo, los tractores, la maquinaria liviana, estamos con una camioneta que no sirve de mucho. Estoy muy preocupado en ese sentido», expresó.

De momento, realizaron un relevamiento de información las cuencas, de Santa Cruz a Rio Grande, de Pailón a Okinawa y se tiene cuantificado los puntos críticos a intervenir.