Sosa llegó con su equipo de prensa a declarar como testigo por la destrucción del nuevo mercado La Ramada

La exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, se presentó este martes a declarar en oficias de la Secretaría de Transparencia del municipio acompañada de un equipo de prensa que filmó todo lo que sucedía mientras ella daba su versión como testigo sobre la denuncia por deterioro del nuevo mercado La Ramada.

Adriana Pedraza, directora de Transparencia, dijo que Sosa llegó con su equipo audiovisual sin avisar y no pidió permiso para grabar, lo cual realizó desde que ingresó a la oficia de la Secretaría hasta que terminó su declaración como testigo.

“El camarógrafo filmó toda la declaración, algo que no está permitido porque son procesos a funcionarios que merecen confidencialidad. Ella aducía que tenía un equipo de prensa, pero entró con gente ajena a este proceso que presenció su testimonio”, lamentó Pedraza.

Pedraza explicó que la exalcaldesa fue citada para que brinde su versión como testigo sobre una denuncia que existe por la destrucción de la barda, la malla y una reja metálica en el nuevo mercado La Ramada, ubicado en la zona sur de la ciudad. Añadió, que, en este mismo caso, también se está investigando un supuesto uso de influencias y venta de puestos.

“A ella (Angélica Sosa) se la trató bien, como a cualquier ciudadano, durante su testimonio que brindó en calidad de testigo, lo cual nos ayudará a identificar a los autores de estos delitos que fueron denunciados por los propios comerciantes durante nuestra gestión”, agregó.

Por su parte, Angélica Sosa, manifestó que la atendieron de forma “alterada y maleducada” cuando se presentó a declarar e indicó que los funcionarios públicos deben tener un comportamiento “tranquilo y educado”.

La exautoridad edil comentó que rechazó tres citaciones por este mismo caso, debido a que estaban mal formuladas y no le explicaban el motivo de su declaración. “Cuando me explicaron los motivos me presenté como testigo y llegué con mis descargos”, agregó.

Ante la consulta de los periodistas sobre la investigación por el proyecto del Sistema de Transporte Rápido (BRT), Sosa dijo que no se referirá a ese tema hasta que culminen las indagaciones de la Fiscalía, pero aclaró que siempre actuó con transparencia durante su gestión.