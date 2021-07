Tarija, entre los departamentos con altos índices de pobreza

La incidencia o nivel de pobreza en Bolivia (de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2020 del INE) es de 39 por ciento, pero en Tarija es de 42 por ciento. Donde hay más pobreza en el área rural que urbana.

Fuente: https://elpais.b

Datos del Instituto Nacional de Estadística, obtenidos en la Encuesta de Hogares 2020, reflejan el crecimiento del índice de pobreza y de pobreza extrema en el departamento de Tarija. Lo que llama la atención es que ese crecimiento es mayor al nacional, ya que mientras en Bolivia la incidencia de pobreza es de 39 por ciento, en Tarija es de 42 por ciento.

Similar comportamiento se refleja con los índices de pobreza extrema. Ya que a nivel nacional el crecimiento de la pobreza extrema ha sido de 13,7 por ciento, mientras que en Tarija es de 17,1 por ciento.

Esos datos fueron expuestos por el analista en economía, Fernando Romero, quien recalcó que las cifras del INE dan cuenta que, de cada 100 habitantes en el departamento de Tarija, 42 son pobres.

“Eso ubica a Tarija, en el ámbito nacional, en el cuarto lugar pobreza, después de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Pero, en extrema pobreza estamos en tercer lugar, algo más preocupante, después de Potosí y Chuquisaca”, advirtió Romero.

Un dato que destacó el analista es que, según el informe del INE, en los últimos cuatro años, del 2016 al 2020, a nivel nacional hubo un descenso en el indicador de extrema pobreza, situación que se refleja los departamentos, sin embargo, en Tarija ese porcentaje subió.

“La pobreza en Bolivia se redujo en un 10,13 por ciento, mientras que en Tarija aumentó en 18,28 por ciento, siendo el único departamento que creció en pobreza durante estos años”, advirtió el analista, a tiempo de considerar que estos datos tienen una relación directa con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) departamental, producto de la caída de precio internacional del petróleo.

Pero estos índices no solo están amarrados a la caída del PIB, si no también a las malas decisiones tomadas en torno a las inversiones. En ese sentido, Romero lamentó que las autoridades, tanto nacionales como departamental, no hayan tenido la visión aprovechar la época de bonanza en mejorar y cambiar la matriz económica de la región.

“En estos años de bonanza, solo por concepto de gas, se vendió más de 50 mil millones de dólares, pero ¿dónde están esos recursos? Lamentablemente no se diversificó la economía, no se dio valor agregado a lo que producíamos, no se cambió la matriz productiva, la inversión fue en cemento y no en salud, educación y sobre todo en desarrollo humano”, cuestionó.

Cabe recordar que esta crítica la asumió el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Marcelo Romero Llanos, quien admitió que la economía de Tarija se basó en la venta de los recursos no renovables. “Eso ha causado que dejemos de pensar en emprender, en exportar”, dijo el empresario.

El rol del sector privado

¿Cómo levantar la economía de Tarija? Para el analista la llave la tiene el sector privado, porque considera que las políticas que apliquen las autoridades serán coyunturales y de corto plazo que buscarán más el rédito electoral que el desarrollo social y económico del departamento.

En ese sentido, Romero apunta a las alianzas público-privadas, como una alternativa para cambiar la matriz productiva y el modelo económico rentista que se tiene actualmente.

“Hay que buscar industrializar, dar valor agregado a la producción, dar capacidad y respaldo financiero a las empresas, para que busquen mercados, amplíen su producción y sean competitivos”, recalcó.

El aporte que puede dar el sector agropecuario

Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Marcelo Romero Llanos, quien fue reelecto para ese cargo, los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades, para pensar qué rumbo debe tomar el departamento de Tarija.

Romero apuntó a la agricultura y al turismo como las cadenas productivas que pueden cambiar la economía del departamento. “Estamos convencido de aquello y eso nos vamos a enfocar, y esperamos que las autoridades entiendan aquello”, dijo el empresario tarijeño, a tiempo de calificar ese rubro como la “industria verde”.

Para el analista en economía, Fernando Romero, Tarija tiene potencial en cuanto a turismo y agricultura se refiere. “Tenemos variedad de climas, extensas superficies por producir y hay mano de obra barata. Lo que faltaría es capital y tecnología para producir más y mejor”, consideró.

Sin embargo, para ello, recalcó, se debe reforzar la lucha contra el contrabando, ya que es una limitante para que la producción local gane mercados.

El gobernador Oscar Montes también apunta a mejorar la economía de la región a través del apoyo al sector productivo. Por eso destacó el respaldo que se da a los cañeros de Bermejo, mediante maquinaria, para agilizar la zafra azucarera.

También mencionó la reposición por etapas de las tuberías de riego del Proyecto Múltiple San Jacinto, un trabajo que garantizará el riego de más de 3.500 hectáreas.

Montes, además, destacó la ejecución del Programa de Mantenimiento de Caminos, a cargo de las subgobernaciones, para facilitar el transporte de productos del sector agrícola.