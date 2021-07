Tras las protestas y la represión en Cuba, el dictador Miguel Díaz-Canel dijo que “los manifestantes tuvieron la respuesta que merecían”

Fuente: Infobae

El dictador Miguel Díaz-Canel consideró este lunes que la jornada de la víspera, en la que miles de cubanos protestaron contra el régimen, fue histórica, pero no por los opositores sino por la “defensa de la revolución” que realizaron los adeptos al régimen.

“Un abrazo a nuestro heroico y querido pueblo cubano, que ayer una parte importante de sus hijos protagonizaron una de las jornadas más históricas en defensa de la Revolución”, indicó desde el Palacio de la Revolución, rodeado por el buró político castrista, en una conferencia de prensa que aseguró que estaba planeada desde hace días. El mandatario afirmó que las protestas masivas del domingo en toda Cuba buscaban “fracturar la unidad de nuestro pueblo”.

Miles de cubanos tomaron las calles el domingo para protestar contra el Gobierno al grito de “¡libertad!” en una jornada inédita que se saldó con decenas de detenidos y enfrentamientos después de que Díaz-Canel conminara -también por televisión- a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes y defender la Revolución.

Manifestantes opositores en La Habana (Reuters) Manifestantes opositores en La Habana (Reuters)

“Ayer vimos delincuentes. La propuesta no era pacífica, hubo vandalismo, apedrearon tiendas en divisas, se robaron artículos”, criticó Díaz-Canel en la transmisión televisiva. “El domingo es el día de descanso de las familias, quisieron alterar la tranquilidad en medio de una pandemia. ¿No es cruel, brutal, genocida? Ante ello, han tenido la respuesta que merecían, como la han tenido en Venezuela”, añadió, en alusión a la brutal represión emprendida por el chavismo, que dejó en 2017 cientos de muertos.

“Es legítimo que tengamos insatisfacciones, pero debemos ser capaces de discernir dónde nos quieren manipular, dónde nos quieren dividir”, comentó el secretario del Partido Comunista de Cuba. “A los que quieren aparecer como salvadores no les interesa ni la salud del pueblo ni la alimentación del pueblo. Quieren cambiar un sistema para imponer el régimen de la privatización de los servicios públicos, el que da más posibilidades para una minoría rica y no para las mayorías, el que no tendría en cuenta los intereses y necesidades de todos”, añadió.

En ese marco, el presidente apuntó a Estados Unidos por su “política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país”.

Tras el llamado del régimen, simpatizantes del gobierno también salieron a las calles de la capital (Reuters) Tras el llamado del régimen, simpatizantes del gobierno también salieron a las calles de la capital (Reuters)

El líder castrista se preguntó que montaron esas “insatisfacciones” y respondió: “Al problema eléctrico, que es una realidad. Al desabastecimiento de alimentos y medicamentos, y al problema de las tiendas con ventas en divisas. Todos esos temas que tenemos hoy en nuestra sociedad, ¿cuál es el origen, la causa? es el bloqueo”, indicó, en referencia al embargo estadounidense.

Díaz-Canel también comparó la situación con las “guarimbas” venezolanas y comentó que el dictador Nicolás Maduro fue uno de los primeros en llamarlo la tarde del domingo para ofrecerle su apoyo y solidaridad.

Hablando de los números de la pandemia, admitió que la isla vive un pico de casos y fallecidos, pero matizó la situación comparándola con las cifras de otros países. “A los que se preocupan por la situación de Cuba desde la honestidad, solidaridad y apoyo, enteniendo que estamos en la etapa más compleja de Cuba, lo aceptamos y agradecemos. Pero al que hipócritamente también sumado a estas campañas dice que este país requiere una intervención humanitaria, es por el que hay que preocuparse”, sostuvo.

Rogelio Polanco, Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, Jefe del Departamento ideológico del PCC, también se expresó para responder sobre las protestas y citó al fallecido caudillo Hugo Chávez, al definir la situación como un intento de “golpe continuado” y una “guerra no convencional”. “No hay estrategia ni tecnología que pueda contra la unidad del pueblo, cuando hay una sociedad organizada y conciente de sus objetivos como nación y de su historia”, añadió.

Respondiendo a la primera pregunta de la prensa sobre los apagones, el presidente y el titular de Energía atribuyeron los cortes a averías en las principales centrales termoeléctricas de la isla y al aumento de la demanda energética, para asegurar después que la estabilidad del servicio se restablecerá a partir de este martes.