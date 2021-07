Un nuevo corazón late dentro de Carla Añez, reina del carnaval 2018

La preciosa Carla Añez dio a conocer en sus redes sociales que será mamá.

eju.tv

Con unas bellas palabras dedicadas al precioso ser que se forma en su vientre y una foto de la primer ecografía, la reina del carnaval 2018, Carla Añez, dio a conocer junto a su esposo, José María Blanco, que se convertirán en papás.

«Tu corazón late en mi interior, y el mío late con todas las fuerzas de amor por vos» dicta parte de su post, donde comparte esta gran noticia con todos sus seguidores.

La ex reina ya tiene 3 meses de embarazo y presentó algunas complicaciones en esta primer etapa, por ello no lo habrían dado a conocer antes, sin embargo, manifestó que ya se encuentra mejor y que por el momento no tuvo fuertes síntomas, «tampoco tengo antojos, el antojado es José María» contó entre risas.

Dos días antes del día de la madre ella ya sabía que sería mamá y cuando se lo contó a su esposo se emocionó, «todos los días le habla y le cuenta lo que hace, se emocionó mucho cuando escuchó los latidos de su corazón».

Por el momento no han pensado en nombres, ya que recién en dos semanas sabrán el sexo del bebé, pero confesó que le gustaría que sea una mujercita, al igual que José María, sin embargo, sin importar si es hombre o mujer ya lo esperan con mucho amor.

En enero de este año Carla y José María se unieron en matrimonio y ahora tienen juntos una empresa de insumos médicos (INSUMAX), Carla que es administradora de empresas y por el momento se está dedicando a su profesión y familia desde casa para cuidar su salud y la de los que ama.