Un tiroteo registrado en EE.UU. a las afueras de un estadio de béisbol durante un partido deja al menos dos heridos

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del estadio de los Nationals, en la ciudad de Washington, mientras el equipo local jugaba la sexta entrada del partido contra los Padres de San Diego.

Este sábado, al menos dos personas resultaron heridas durante un tiroteo que tuvo lugar a las afueras del estadio de los Nationals de Washington, equipo de béisbol de la capital estadounidense, mientras se disputaba la sexta entrada del partido contra de los Padres de San Diego, señaló la Policía del Distrito de Columbia a través de un comunicado.

De acuerdo a las autoridades, al menos dos personas relacionadas con el intercambio de balazos ingresaron a un hospital, en donde están siendo atendidas por las heridas sufridas. La Policía señaló que ya se encuentra en curso una investigación para esclarecer lo ocurrido.

You can hear the gun shots outside Nats Park on the game broadcast.

Al detectarse el tiroteo, ocurrido cerca de la salida de tercera base del estadio, el equipo de los Nationals recomendó a los aficionados permanecer en sus asientos hasta que las condiciones de seguridad permitieron que abandonaran las instalaciones utilizando otros accesos.

Hope everyone is safe at Nationals park. I heard a few loud bangs and then a mass exodus. View from my roof pic.twitter.com/MA1B7z83u2

— Jalen Drummond (@jalen_drummond) July 18, 2021