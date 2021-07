Viceministra que denunció a Quelca: ‘Si el Presidente quiere que me haga a un lado, lo haré’

Después de las reacciones por su denuncia contra el ministro de Educación, Adrián Quelca, por tráfico de influencias, la viceministra de Educación, Aurea Balderrama, dijo que tiene la conciencia tranquila y que deja al presidente Luis Arce la decisión de que si dará un paso al costado.

“Yo quiero decir que he cumplido con la transparencia que me ha recomendado nuestro presidente (Luis Arce) y la decisión está en sus manos. Si el hermano Presidente quiere que me haga a un lado, quiere que dé un paso al costado, lo haré, si eso amerita por haber hecho una denuncia por presuntos actos de corrupción”, dijo Balderrama en entrevista con ERBOL.

El lunes la Viceministra denunció a Quelca ante la Fiscalía por supuestamente haber instruido al entonces Director de Educación Superior, Agustín Tarifa, que favorezca o perjudique a postulantes en el proceso de Institucionalización de Cargos Directivos, Incluso mencionó, en su denuncia, que existen conversaciones de WhatsApp que comprueban esas afirmaciones y que, además, Tarifa filtraba planillas de exámenes.

Balderrama recalcó que ha decidido hacer la querella por la presión de organizaciones sociales que le pidieron hacerlo al conocer los hechos que circulaban en redes sociales, pero también porque la norma le obliga a denunciar hechos de corrupción.

Dijo que le ha llamado la atención que no había una denuncia formal al respecto, porque la Máxima Autoridad Ejecutiva, es decir el Ministro, tenía la obligación de denunciar las presuntas irregularidades.

Ahora espera que el Ministerio Público haga su trabajo y que se sancione a los responsables.

Responde a Quelca

El ministro Quelca atribuyó la denuncia presentada a “aspiraciones personales”.

En respuesta, la viceministra Balderrama sostuvo que es totalmente falso que tenga interés personal en algún cargo y le dijo al Ministro que no tiene razón para molestarse.

“Simplemente estoy cumpliendo con mi obligación de servidora pública y que pierda cuidado el señor Ministro, no tengo ningún interés de nada. Como profesional y como MAE del Ministerio de Educación pienso que va a ser amplio. Yo solamente he cumplido con un deber y obligación, como lo indica la Constitución Política del Estado. Estoy tranquila con la conciencia tranquila por ese lado”, agregó.