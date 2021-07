Youtube Shorts, primeras experiencias

Ya hemos comenzado a probar los nuevos Youtube Shorts, la competencia a los TikTok y a los Reels, la apuesta por Youtube a estos vídeos cortos de menos de 30 segundos que, en teoría, podrían darle un aire nuevo a su plataforma de vídeos.

Lo hemos comenzado a usar hoy mismo, jueves 15, un día después de su lanzamiento global, y la experiencia no ha sido muy buena por tres puntos principales:

1 – En TikTok, aunque tengas 100 seguidores, existe la posibilidad de que tu vídeo llegue a decenas de miles. Usan un algoritmo de recomendación que impulsan el material a gente que no te sigue, lo que ayuda a crecer mucho. En Reels ocurre algo semejante, no tan descarado, pero un vídeo reel, en una cuenta con 6.000 seguidores, puede llegar fácilmente a 1.000 visualizaciones en 5 horas. Con Youtube Shorts la decepción es enorme. En una cuenta de 120.000 seguidores el Short no ha llegado ni a 30 personas. Eso significa que no lo están impulsando, ni avisando de alguna forma especial a los seguidores, ni mostrando en notificaciones… no están haciendo ningún esfuerzo para incentivar este formato entre los actuales creadores.

2 – Mezclan los shorts con los vídeos normales. Este es el principal problema. Si queremos tener el feed de vídeos con material profesional, con reviews y opiniones completas, no podemos mezclarlo con vídeos de 20 segundos. Deberían ser feed independientes, como en Instagram, para que los lectores no se confundan pensando que un youtube Short es «contenido» típico del canal.

3 – No hay innovación en el editor de Shorts. Es más de lo mismo, una copia de lo que vemos en Instagram o Reels, con el mismo formato a la hora de publicarlo (me gusta, comentarios)… no se han preocupado nada en innovar, y eso es muy triste cuando llega desde Youtube.

En fin, esperemos que la cosa evolucione para que no lo retiren como ya hicieron con Google Plus, Orkut y otros proyectos donde los creadores se dejaron horas y horas para ver su esfuerzo en el limbo.