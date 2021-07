Zago, DT de Bolívar: «Recuperaremos la identidad de equipo ganador»

Fuente: paginasiete.bo

El idioma de Miguel de Cervantes no es un inconveniente para él. “Tengo que practicar un poco más”, admite, entre risas. Mientras conduce su vehículo hasta Sao Paulo, ordena sus prioridades. “Bolívar es un equipo grande y tiene que volver a ganar”, resalta el brasileño de 52 años que desde la próxima semana se hará cargo de la dirección técnica del equipo más laureado del fútbol boliviano.

En su viaje terrestre de 1.500 kilómetros, accede a conversar con Página Siete. La dificultad en la comunicación sólo le permite hablar cinco minutos. “Recuperaremos la identidad de equipo ganador”, adelanta. “Para tener a la afición de tu lado tienes que hacer un buen trabajo y lo haré”, identifica.

Llega a un equipo armado y con el peso de su historia. ¿Por qué asume el reto?

Para mí es una experiencia muy importante. Es un gran equipo. Es un equipo que tiene muchas ganas de volver a ganar. Durante mi carrera como jugador y ahora como entrenador, como que los éxitos siempre acompañaron a mi carrera. Espero triunfar en Bolívar, como dije antes. Es un equipo grande y tiene que volver a ganar.

Marcelo Claure y el City Football Group lo eligieron entre más de medio centenar de candidatos. ¿Por qué cree que le dieron el cargo?

Me contactaron hace un mes. Ellos me contactaron para hablar del proyecto y me encantó mucho. Yo estaba esperando. Pienso que pidieron información a mucha gente, principalmente en Red Bull, donde trabajé por varios años. Creo que por eso tardó un poco. Estoy contento porque todo salió bien y espero estar lo más pronto posible en La Paz.

Dirigirá un equipo que tiene 29 títulos en su historial profesional…

Sí, yo sé que es el club más importante de Bolivia. Como futbolista jugué cuatro veces contra Bolívar, con el Sao Paulo y con el Palmeiras. Recuerdo que tenía grandes equipos en los años 90. Espero que podamos recuperar la identidad de equipo ganador, como fue en los años anteriores. Ése es mi objetivo, espero que todo salga bien.

¿Qué debe esperar de Zago el hincha exigente de Bolívar?

Yo sé que el hincha de Bolívar es el más exigente de Bolivia. Los hinchas bolivianos son así. Cuando jugué con la selección (brasileña) y visité La Paz, sentí que son así.

Para tener a la afición de tu lado, tienes que hacer un buen trabajo y yo espero conseguirlo.

Parece que no tendrá problema con el castellano…

(Risas) Yo tengo que practicar un poco más. Hace seis meses que no hablo español. Pero podemos trabajar y nos vamos a entender.

¿Cuándo llega?

Yo llego el domingo por la tarde o el lunes por la tarde. Estoy conduciendo 1.500 kilómetros para llegar a Sao Paulo y luego viajar a Bolivia.