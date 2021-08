Alcaldía de El Alto presenta denuncia penal contra Chapetón por déficit de Bs 230 millones

Fuente: paginasiete.bo

La Alcaldía de El Alto presentó hoy una denuncia penal contra la exalcaldesa Soledad Chapetón y otros dos funcionarios, por un presunto déficit de 230 millones de bolivianos que no fue previsto en el Plan Operativo Anual (POA) 2021. Un comunicado edil indica que este desfase económico estaría causando “dificultades” a la gestión de Eva Copa.

“Nos constituimos al Ministerio Público como patrocinantes y abogados del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto para presentar una denuncia contra la exalcaldesa Carmen Soledad Chapetón Tancara y algunos funcionarios que le acompañaban en su momento por dos delitos penales que pudimos identificar: conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”, informó el director general de Asesoría Legal de la municipalidad alteña, Isaac Mauricio.

Además de Chapetón, fueron denunciados el exsecretario Municipal de Desarrollo Territorial, Álex Torres y la exsecretaria Municipal de Atención Ciudadana y Gobernanza, María Elena Deheza.

“El hecho fundamental es que actualmente el Gobierno Municipal atraviesa un déficit económico de 230 millones de bolivianos aproximadamente, déficit que se viene arrastrando desde la gestión pasada y en el marco de la Ley de Autonomías, la administración Municipal de entonces tenía la obligación de prever este déficit presupuestario, ellos no lo hicieron y nos dejaron sin plata”, añadió.

El comunicado edil indica que según normativa, las autoridades deben inscribir dentro del Plan Operativo Anual las deudas pendientes para que se contemple una parte del presupuesto para el pago de las mismas. “Esta situación no ocurrió en la administración de Chapetón, lo que provocó que los acreedores exijan el cumplimiento en el pago de las deudas, recursos que no se encuentran previstos en el POA 2021”, dice ese documento.

Según Mauricio, la gestión anterior “No ha previsto los gastos, desde la anterior gestión teníamos un déficit de 230 millones y por responsabilidad institucional estos gastos deberían ser previstos en el POA 2021, pero como el POA se realiza en los meses de septiembre y octubre, este aspecto no fue previsto en su momento y eso nos generó un desequilibrio económico en la parte financiera del Gobierno Municipal y repercute en las obras, porque si no fueron gastos previstos en este momento no se tienen los recursos para atender a la población”.

La actual alcaldesa de El Alto asumió el cargo el 3 de mayo de este año, tras ganar las elecciones municipales. Antes de ella, Soledad Chapetón estuvo como primera autoridad edil.