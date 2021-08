Artículo de médicos bolivianos sobre pacientes con Covid-19 es publicado en revista internacional

Los médicos bolivianos Vladimir Aroja, Jaime Velazco y Grisel Lipa redactaron dos artículos sobre pacientes contagiados con Covid-19 y reumatismo. Los mismos fueron publicados en las revista médica internacional Global Rheumatology de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (Panlar).

“Somos los únicos reumatólogos de Bolivia que han publicado en esta revista, Global Rheumatology by Panlar, eso es un punto de reflexión para los reumatólogos, para que se animen a publicar y que nuestro país pueda ser visible en este espacio internacional de alto impacto”, afirmó Aroja, según la Agencia Municipal de Noticias (AMN).

Los médicos nacionales cumplen sus funciones en el Hospital de la Portada, en la ciudad de La Paz.

El primer trabajo titula “Decesos de los pacientes con enfermedades reumáticas y Covid-19 y una serie de casos”. “Recolectamos las características de tres pacientes que fallecieron en nuestro hospital en 2021; además, de todos lo que se internaron, encontramos que el 27,8% tuvieron una mortalidad en sala común y 64,5% en Unidad de Terapia Intensiva (UTI)”, detalló Aroja.

Explicó que de los pacientes que fallecieron por el virus y afecciones reumáticas, lo hicieron durante el pico de la pandemia en la urbe paceña, en julio de 2020, y tenían enfermedades de base, problemas cardiovasculares, pulmonares intersticiales y eran mayores de edad. Pero, “una determinante fue la falta de acceso a una UTI”, panorama que se reflejó en todos los hospitales de Bolivia durante ese periodo.

“Características de los pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes reumáticos y con Covid-19 en un hospital centinela”, es el nombre de la segunda investigación. Hicieron un análisis de enfermos con el virus y dolencias reumáticas con otros (grupos de control) que no tenía esta última afección.

Aroja sostuvo que las variables que encontraron en los pacientes con enfermedades reumáticas, fue que tenían mayor número de problemas intersticiales pulmonares, grupo de enfermedades que causan inflamación o cicatrización de los pulmones. “Otras diferencias significativas que encontramos fue la presencia de linfopenia, anemia, trombocitopenia y aumento de la creatinina, entre las más significativas”, remarcó el investigador.

El galeno sostuvo que los pacientes reumáticos no son distintos a los que no tienen la enfermedad. “El valor es que al comparar la necesidad de oxígeno suplementario, días de hospitalización, criterios de ingreso a terapia intensiva o la necesidad de ventilación mecánica y admisión a UTI, entre pacientes con reumatología y el grupo de control no encontramos diferencias significativas en relación a la mortalidad. Los pacientes reumáticos tienen las mismas características que la población general”, detalló.

Ambos documentos fueron presentados en un congreso que organizó esta instancia internacional entre el 12 y 15 de agosto.