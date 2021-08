Beni: Ganaderos piden apoyo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria

El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), Hernán Julio Nogales, en ocasión de los 53 años de esa institución y al recordarse el Día del Ganadero Beniano, pidió coordinación y apoyo a los niveles de gobierno para garantizar al país la seguridad y soberanía alimentaria.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

“Nuestro sincero homenaje a los hombres y mujeres de esta tierra que dignamente hacen de la ganadería una forma de vida, esta decisión debe ser acompañada, coordinada y apoyada por las tres instancias de gobierno, que nos permitan garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra patria”, dijo.

Afirmó que el Beni que tiene la mayor cantidad de cabezas de ganado por habitante en todo Bolivia, lo cual permite disponer de excedentes para llevar al interior del país y también exportar.

El dirigente, consideró importante concluir con la titulación y entrega de los títulos que se encuentran pendientes en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, además de hacer ajustes al periodo de verificación de la Función Económica y Social (FES) y su procedimiento,

“Hacemos un alto en nuestro trabajo cotidiano, para compartir juntos esta fecha histórica de recordación de los 53 años de vida institucional y Día del Ganadero Beniano, demostrando siempre, principios de unidad, democracia interna”, dijo.

Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) en Beni tiene un hato de más de 3 millones de cabezas de ganado.

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, afirmó que la ganadería de este departamento se encuentra en un punto de inflexión para consolidar su potenciamiento.

“Hemos llegado a un punto de inflexión donde ya necesitamos un cambio de paradigma; no se inventa la pólvora, por qué no copiamos a nuestra etnocultura y hacemos camellones para que no tengamos que mover nuestro ganado en tiempo de agua”, dijo.

La autoridad departamental participó de la tradicional cabalgata que se realiza cada año en su condición de afiliado a esa entidad.

Comentó que se habla de convertir la ganadería extensiva en intensiva, porque nadie siembra en época seca porque en tiempo de agua el pasto no resiste la inundación.

Para ello comprometió maquinaria de la Gobernación para cultivar las tierras de esta región.

Anunció que está a punto de consolidarse un matadero con capitales privados, lo cual permitirá dar valor agregado a la carne vacuna.

FEGABENI, creada en Reyes, el 20 de agosto de 1968, cuenta con 30 asociaciones ganaderas y representa aproximadamente a 12.000 productores.