Bolivia llega a su aniversario 196 arrastrando la crisis de 2019

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

Bolivia celebra hoy 196 años de independencia sin resolver la polarización y arrastrando la crisis política que se desencadenó en 2019. La radicalización de discursos de líderes políticos y el accionar de la justicia son algunos de los factores que mantienen la tensión en el país. La reconciliación es uno de los temas pendientes del gobierno de Luis Arce.

Oficialistas sostienen que la resolución de la polarización pasa por el reconocimiento de los opositores de que “mintieron”, y los oponentes al MAS dicen que la situación no se resolverá si no se aplica una reforma judicial que garantice imparcialidad sin manipulación política.

“Vamos a tener la celebración de la fundación republicana con una crisis de la democracia, un país polarizado, enfrentado, enfrentamiento que viene generado por el partido gobernante, que tiene una estrategia absolutamente hostil contra la oposición política, contra aquellos que no forman parte del pensamiento del MAS”, señaló el analista Carlos Cordero.

Desde su punto de vista, el MAS busca este escenario de polarización para poder gobernar sin críticas. Cordero considera que esta situación puede derivar en una espiral de conflictividad y recordó que hace unas semanas Evo Morales desahució una reconciliación con quienes no piensen como él.

“Él es promotor del pensamiento único, lo que Evo Morales piense es lo correcto y quien no piense como Evo Morales es una equivocación de la historia, pero sobre todo se enfrenta con Evo Morales. ‘Todos conmigo o yo contra todos’, eso es lo que piensa Evo Morales”, apuntó.

Asimismo, el politólogo Franklin Pareja manifestó: “Llegamos a este aniversario con una profunda debilidad de la institucionalidad democrática, en una situación de elevada polarización y confrontación. Se suponía que a partir de 2006, cuando se produce un cambio estructural de visión política, íbamos a empezar a entrar y a transitar en una lógica de mayor unidad, de mayor democracia, de más equidad, pero llegamos a una situación en que el país está muy confrontado”.

El analista señaló que para que se viabilice la reconciliación es necesaria una “voluntad genuina” de parte de los actores políticos de oficialismo y oposición, para reconstruir la institucionalidad que provocó el quiebre del sistema democrático, incluso antes de 2019.

“Es necesario, es imperativo que haya mayor autocrítica de los actores políticos, tanto del pasado como del presente, pero pareciera que son ciegos, sordos y mudos, no ven la realidad, no escuchan lo que quiere el pueblo; simplemente obedecen a intereses corporativos, regionales, políticos y personales. No es que sea complejo ni imposible restituir los márgenes de una institucionalidad democrática razonable, lo que pasa es que esto pasa primero por una genuina voluntad política”, expresó.

Por su parte, el analista Marcelo Arequipa indicó: “Llegamos en los hechos con una resolución de una crisis política fuerte que arrastrábamos desde el año 2019. Los bolivianos hemos aprendido el hecho de que resolvemos nuestros problemas políticos en las urnas, pero es distinto en el caso de la clase política. La crisis no está resuelta en apariencia, al revivir los discursos de fraude”.

El experto señaló que en lo que respecta a la clase política, los líderes como Evo Morales y Carlos Mesa contribuyen a generar un clima tenso. El primero porque intenta resolver las tensiones internas en su partido y el segundo porque no es capaz de dar una consigna política al electorado, a la población que no es masista. “Ellos alimentan ese circuito de discusión”, manifestó.

Para el diputado Anyelo Céspedes, del MAS, la solución a la crisis pasa porque la oposición acepte que “mintió” al decir que hubo fraude electoral.

“La oposición tiene que aceptar que le mintió al pueblo boliviano. Ellos agarraron un libreto de que supuestamente hubo un fraude electoral, y hemos visto que organismos internacionales, universidades de prestigio como Harvard, la de Salamanca, el Celag y muchas organizaciones internacionales dijeron que aquí no existe un fraude electoral”, manifestó.

Céspedes además indicó que, entre otros factores, se debe respetar a la mayoría que apoyó al MAS en las urnas, y que la oposición debe aceptar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez.

Mientras que la diputada Luisa Nayar, de CC, señaló que el problema de la crisis política se generó nuevamente por la manipulación de la justicia y por ello considera que la situación no se resolverá si no se aplica una reforma judicial que garantice una imparcialidad.

“El problema se ha generado nuevamente por la manipulación de la justicia, el señor Juan Lanchipa sigue actuando como si fuera empleado de Evo Morales. No actúa con la imparcialidad que se tiene que aplicar para que podamos de una vez buscar una reconciliación real entre los bolivianos, con una reforma judicial”, señaló.

La legisladora recordó que en marzo la bancada de CC presentó una propuesta para la reconciliación, para evitar la confrontación y la violencia, y avanzar hacia un escenario de paz.

Agenda 6 de agosto