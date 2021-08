Choquehuanca, solo ante el ala dura del MAS

El vicepresidente tuvo una dura oposición interna en la carrera electoral, pero logró el apoyo de los sectores.

Fuente: El Deber

No lo mencionan y algunos no lo quieren recordar. Ese entorno de Evo Morales no lo quería en la dupla electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso convencieron al expresidente de intentar relegarlo de la carrera proselitista. David Choquehuanca ya había enfrentado esa ala dura del oficialismo en la era Evo Morales, pero ahora siendo vicepresidente del país sigue en soledad.

El entorno de Evo Morales no lo quería en la carrera electoral. Convencieron, en Buenos Aires, de intentar relegar el perfil de David Choquehuanca. Se toparon con un fuerte bloque sindical, pero sobre todo con un bando indígena-campesino que doblegaron a esa “rosca”, como llamabas a los cercanos del expresidente.

Henry Nina, que era ejecutivo de los interculturales y ahora presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), recordó que la idea de esa “rosca” era anular la candidatura de Choquehuanca para avalar la dupla Luis Arce-Andrónico Rodríguez, quienes tenían el aval de Morales.

Nina, en un congreso campesino en la ciudad de El Alto en 2020, relató que Evo Morales no quería darle la mano cuando él llegó a Buenos Aires -ciudad donde estaba refugiado el expresidente- porque apoyaba la candidatura a la Presidencia de Choquehuanca. El dirigente añadió que Morales estaba rodeado de esa “rosca” y que querían imponer candidatos. Incluso habló de crear un nuevo instrumento político a la cabeza de Choquehuanca.

Soledad política

El vicepresidente está sumergido en la soledad política. No tiene apoyo del ala dura del MAS e incluso Evo Morales se molestó porque en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el 6 de agosto se gritó “David presidente”.

“Parecía ser que está orientado a dividir o enfrentarnos. Un grupo de asambleístas gritando: ‘David presidente’, qué están insinuando. Dividirnos, enfrentarnos o hay algún interés de por medio”, reprochó Morales.

El bloque que apoya la defensa de la Madre Tierra y el discurso indigenista en el MAS hace un trabajo silencioso junto a Choquehuanca, que por ahora pocas veces habló de política y que muchas veces esquivó las consultas de los medios de comunicación.

Choquehuanca camina por ahora solo y casi siempre avanza con la mirada baja.

