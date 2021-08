Cierre del caso fraude electoral está en manos de la Fiscalía

Fuente: El Deber

El cierre del caso fraude electoral tendrá el visto bueno de la Fiscalía y el Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz solo recibirá las peticiones de los acusados para que se levanten las medidas cautelares que pesan contra los 12 acusados de este proceso (6 exvocales electorales y 6 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral), así lo informó el ex vocal del TSE Idelfonso Mamani.

“Es una actuación estrictamente dentro el ámbito de la Fiscalía, el Fiscal Departamental es el fiscal superior Jerárquico al que le toca revisar el sobreseimiento que emitieron los fiscales de materia, si ratifica el sobreseimiento el caso se cierra y se acaba la investigación”, dijo Mamani y esa versión fue ratificada por otros tres abogados de los acusados.

El 27 de julio los cuatro fiscales que conforman la comisión que investigó el caso fraude electoral firmaron el memorial de sobreseimiento de 12 acusados de este proceso y adujeron que no existen pruebas suficientes para enjuiciar a los ex vocales y ex funcionarios del TSE.

Andrés Zúñiga, abogado del ex vocal Antonio Costas, explicó que los acusados, una vez conocida la decisión del fiscal departamental pueden solicitar la audiencia al juez instructor para que se levanten todas las medidas de carácter real, ya sea detención preventiva o domiciliaria, pero es a petición de los acusados.

De ese modo, una vez que el Fiscal Departamental, Williams Alave, haga conocer su decisión, el caso quedará cerrado. Según los abogados, no existe posibilidad de que el sobreseimiento sea revocado porque fue el mismo Fiscal General, Juan Lanchipa, el que hizo conocer el memorial de sobreseimiento y por tanto no habrá un cambio de actitud.

Los plazos

El memorial de sobreseimiento fue presentado el 27 de julio, esa misma fecha el Fiscal General comunicó la decisión; los abogados relataron que la notificación a los 12 acusados y los cinco acusadores concluyó el 29 de julio.

También el 29 de julio , la Fiscalía abrió el periodo de impugnaciones, este plazo era de cinco días hábiles, es decir hasta el 5 de agosto y fue en esa fecha que el TSE hizo conocer su impugnación del memorial del Ministerio Público.

A partir de ese día se abrió el plazo para la revisión de las impugnaciones, ese plazo es de 10 días hábiles y fenecería el 20 de agosto, el Fiscal Departamental puede pronunciarse cualquier día hasta esa fecha, después tendrá que presentar su decisión obligatoriamente.