El 15% de los municipios de Cochabamba no registra Covid-19 activo, según el SEDES

Actualmente el 15% de los municipios cochabambinos no presenta casos activos de coronavirus. Son siete los municipios del valle que no tienen positivos de COVID-19. Al menos, esa es la cuenta que sigue el Servicio Departamental de Salud (SEDES), que en su reciente informe detallado dio a conocer que Morochata, Sicaya, Vila Vila, Alalay, Tacachi, Sacabamba y Anzaldo no arrojan alerta en cuanto a positivos en sus poblaciones. Sin embargo, cabe aclarar que estos informes van variando conforme avanza la tercera ola de la pandemia.

Durante la semana, desde la Jefatura de Epidemiología de esa entidad sanitaria exteriorizaron preocupación, pues consideran que la cuarta ola se encuentra próxima y podría adelantarse, según el comportamiento de la sociedad y la importancia que le asignan a los cuidados de bioseguridad.

Hasta el 17 de este mes, seis eran los municipios cochabambinos que no registraban casos activos del virus.

Al SEDES le inquieta que lugares concurridos como los centros de abasto puedan ser focos de contagio que disparen el ascenso de infectados en territorio local.