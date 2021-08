El divorcio hace bajar a Bill Gates un escalón entre las personas más ricas del mundo

El célebre cofundador de Microsoft, Bill Gates, bajó del cuarto al quinto lugar entre las personas más ricas del mundo tras la transferencia de acciones a su exesposa, Melinda French Gates, hecho que la semana pasada selló su divorcio, según informó este lunes la revista Forbes.

Con un total de 129.600 millones de dólares, el patrimonio del empresario y filántropo es ahora un poco menor que el del director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, de acuerdo con el ‘ranking’ de multimillonarios de Forbes.

Entre tanto, el patrimonio de Melinda French Gates llega ahora a un estimado de 5.600 millones de dólares. El jueves, la empresa Cascade Investment, de Bill Gates, transfirió casi 2.400 millones de dólares en acciones a su exesposa. Otros 3.200 millones de dólares en papeles bursátiles fueron transferidos a Melinda el pasado mayo, días después que la pareja anunciara su divorcio.

Según los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., la exmujer del multimillonario recibió 3,3 millones de acciones de AutoNation, con lo que posee el 8,8 % del minorista de automóviles, cuyo valor aproximado es de 392 millones de dólares. Además, obtuvo 2,8 millones de acciones del fabricante de equipos agrícolas Deere & Co y 9,5 millones de acciones de Canadian National Railway Co. Cada una de estas dos compañías tiene en estos momentos un valor de 1.000 millones de dólares.

No obstante, no está claro cuánto obtendrá en última instancia la exesposa de Gates, señaló Forbes, al agregar que es posible que también haya recibido activos adicionales del cofundador de Microsoft, como participaciones en empresas privadas o bienes raíces para los cuales no se requiere la divulgación pública de la transferencia. Los términos que dictan cómo se dividirá la fortuna de la pareja se encuentran en un contrato de separación no público, que se firmó antes de que los dos anunciaran la disolución de su matrimonio.

Fuente: Actualidad RT