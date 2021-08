El «hermano doctor» de Senkata está libre y anuncia proceso a policías y fiscales

Fuente: paginasiete.bo

Ayber Huaranca, conocido como el “hermano doctor”, quien cobró relevancia durante los conflictos en Senkata en noviembre de 2019, y fue detenido, informó que el lunes la justicia determinó su libertad pura y simple y anunció que seguirá procesos a los policías y fiscales que lo apresaron.

“Una buena noticia para los golpistas. Ayer (lunes) me dieron mi libertad, en un juicio me dieron la libertad pura y simple. He estado seis meses en San Pedro, seis en mi casa. Hemos tenido una muerte civil por el ‘terrorista’ Arturo Murillo”, indicó Huaranca, quien en las grabaciones que circularon sobre los hechos de Senkata se identificaba como «doctor» es en realidad un enfermero.

El enfermero que informaba a los medios de comunicación sobre los fallecidos y heridos durante la represión en Senkata, indicó que fue acusado de terrorismo, sedición e instigación publica a delinquir. “Pero no han podido comprobarme. Era todo el gobierno de Añez contra mí”, declaró ayer durante el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos ocurridos en el país en 2019.

Huaranca dijo que los que participaron en su detención serán encarcelados. “Pediré investigación para los policías que se inventaron, van a terminar en la cárcel, porque muchos policías se inventaron casos contra gente que ha sido procesada injustamente. Pediré que los fiscales que han inventado (el caso) vayan a la cárcel”, adelantó.

En noviembre de 2019 Huaranca apareció en los videos de Senkata, figuraba como personal de salud y le llamaban «doctor». En algunas escenas (el mismo día) estaba con un mandil celeste y en otras aparecía con una polera de blanco y negro.

Sobre el video en el que se observa al enfermero realizar una reanimación cardio pulmonar a un herido de bala en el pecho y que fue criticada por los médicos debido al método porque podría “causar la muerte por una reanimación inadecuada”; Huaranca alegó que “esos doctores, que me acusan de haber hecho mala maniobra de reanimación, no han estado en el momento presente”. Además destacó que él es “reanimador cardio pulmonar”.