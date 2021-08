El Reino Unido terminó sus operaciones de evacuación en Afganistán

FOTO DE ARCHIVO: Las fuerzas de la coalición del Reino Unido, las fuerzas de la coalición turca y los marines estadounidenses ayudan a un niño durante una evacuación en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, Kabul, Afganistán, en esta foto tomada el 20 de agosto de 2021. Victor Mancilla / Estados Unidos. Marine Corps / a través de REUTERS FOTO DE ARCHIVO: Las fuerzas de la coalición del Reino Unido, las fuerzas de la coalición turca y los marines estadounidenses ayudan a un niño durante una evacuación en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, Kabul, Afganistán, en esta foto tomada el 20 de agosto de 2021. Victor Mancilla / Estados Unidos. Marine Corps / a través de REUTERS

Fuente: Infobae

El Reino Unido concluyó este sábado su operación de evacuación de civiles en Afganistán, según afirmó el responsable de personal británico de Defensa, Nick Carter.

El último vuelo de evacuación de civiles despegó de Kabul, y todos los aviones restantes se dirigen hoy a Gran Bretaña para sacar a las últimas tropas y al personal diplomático de Afganistán.

El general del ejército británico Sir Nick Carter en el programa de televisión de la BBC The Andrew Marr Show en Londres, Gran Bretaña, el 11 de julio de 2021. Jeff Overs / BBC / Handout via REUTERS

“Creo que hemos hecho un trabajo extraordinario para evacuar al mayor número de personas posible pero me temo que es absolutamente descorazonador no poder sacar a todos”, admitió Carter.

Numerosos afganos muestran credenciales mientras intentan contactar con las fuerzas internacionales para intentar huir del país, este jueves en los exteriores del aeropuerto Hamid Karzai de Kabul. EFE/AKHTER GULFAM

Francia anunció este sábado la conclusión de sus operaciones de evacuación de Afganistán, que han sacado de ese país a cerca de 3.000 personas, entre ellas más de 2.600 afganos, y aseguró que intentará ayudar a salir a más tras el 31 de agosto.

Personas que han sido evacuadas de Afganistán llegan al aeropuerto Roissy Charles-de-Gaulle después de que insurgentes talibanes ingresaron a la capital de Afganistán, Kabul, en París, Francia, el 17 de agosto de 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier

“Esta operación concluye, pero Francia sigue movilizada para permitir la salida de todos aquellos que necesitan protección”, señaló en Twitter la ministra de Defensa, Florence Parly, al anunciar esta madrugada el final del operativo “Apagan”.

Parly y el titular de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, emitieron un comunicado conjunto en el que recalcaron que “Francia continuará, por todos los medios posibles, su trabajo de protección de aquellos que están amenazados, también después del 31 de agosto”.

“Continuaremos nuestros esfuerzos ante los responsables talibán para garantizar que no pondrán ningún obstáculo después del 31 de agosto a la salida de aquellos que lo deseen”, añadieron.

Parly y Le Drian agradecieron a Emiratos Árabes Unidos por permitir a Francia el uso de una base militar y a los aliados, sobre todo Estados Unidos, por garantizar la seguridad del aeropuerto de Kabul, cuyas tropas sufrieron trece víctimas mortales en los atentados del pasado jueves.

Miembros del ejército francés abordan un Airbus A400M ATLAS de la Fuerza Aérea francesa antes de una operación para evacuar a varias docenas de ciudadanos franceses de Afganistán, en la base aérea de Bricy, Orleans, Francia, agosto 16, 2021. Etat-major des Armees / Handout via REUTERS

Los más de 2.600 afganos evacuados de su país en las menos de dos semanas de la operación “Apagan” se suman a los cerca de 1.500 que habían salido ya en dirección a Francia antes del 15 de agosto en anticipación de la actual crisis.

Mientras que Turquía ha evacuado a su personal de Afganistán, con excepción de un pequeño contingente, según anunció el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, que dio por terminada la operación.

“A fecha de hoy, hemos traído a nuestro país a todos nuestros civiles. Por ahora queda un equipo de técnicos en un número concreto, un número reducido pero, aparte de ellos, hemos retirado de Afganistán todos nuestros equipo”, señaló Erdogan desde Sarajevo, donde realizó una visita oficial, según informaron este sábado medios turcos.

Erdogan cifró en un máximo de 30 el personal turco que quedará en Afganistán.

Recep Tayyip Erdogan. EFE/EPA/YVES HERMAN / POOL/Archivo

El Ministerio de Defensa, por su parte, indicó en la red social Twitter que ha terminado la evacuación del personal militar.

“Ha sido completada la evacuación del heroico personal de las Fuerzas Armadas turcas, que con éxito desempeñaron sus obligaciones en Afganistán durante 20 años”, señaló el Ministerio en un mensaje.

Antes de partir hacia Bosnia, Erdogan confirmó que Turquía ya mantiene contacto oficial con la milicia talibán que domina Afganistán desde mediados del mes, y dejó claro que estos encuentros continuarán.

“Los talibanes de hoy no son los de antes. No importa lo que alguien diga sino lo que hace. Lo que importa es qué hacen ahora, qué harán en el futuro, y no qué hacían antes”, dijo el político islamista posteriormente, al final de su visita a Sarajevo.