Eva Copa abraza al Presidente Arce hasta las lágrimas y promete defensa de su Gobierno

Marco Antonio Chuquimia

Fue el primer acto protocolar al que asistieron la alcaldesa de El Alto, Eva Copa y el Presidente del Estado, Luis Arce. La ex senadora del MAS no pudo con la emoción y arrancó en lágrimas nada más saludar al Primer Mandatario que se sorprendió con el emotivo discurso de la exmilitante del MAS que renegó de su partido porque no la dejaron ser candidata al municipio alteño.

“Ay… realmente me emociona tenerlo acá al Presidente, (llanto) porque recuerdo tantos momentos tan duros que hemos pasado cuando usted llegó de Argentina y nos visitó en la Asamblea, y empezamos a conversar de qué nos venía en el futuro, qué nos esperaba a los bolivianos en un momento tan difícil y realmente me agrada mucho tenerlo Presidente”, le dijo Eva Copa en medio de su emoción a un Luis Arce que la miraba sorprendido.

Ambos habían coincidido en la inauguración de la vacunación masiva en la urbe alteña, donde el municipio habilitó 14 puntos a los que la gente puede acudir a vacunarse y no solo recibir la dosis, sino también recibir una bolsa de fideos como incentivo.

Copa hizo un esfuerzo y se sobrepuso a su emoción y dijo que era “un paso muy importante”, como lanzando un guiño político al Gobierno para trabajar juntos por la ciudad de El Alto y recordó que el binomio Luis Arce-David Choquehuanca ganó con un 77,7% de la votación en esa ciudad.

“Los alteños no vamos a permitir que desestabilicen a nuestro Gobierno, porque aquí ha ganado con el 77,7%. Luis Arce Catacora ganó con el 77,7% fue la ciudad con mayor porcentaje para que llegue al Gobierno y así como hemos garantizado su triunfo. Vamos a garantizar que concluya su gestión porque vamos a trabajar con nosotros”, le dijo la alcaldesa.

Un emotivo abrazo de reconciliación se pudo observar después de que el Presidente concluyera su discurso, Eva Copa abrazó al Jefe de Estado y éste retribuyó la efusividad del reencuentro con una joven militante.

“Nosotros estamos contentos por eso traemos equipos, seguimos equipando los hospitales de El Alto con terapias intensivas, con medicamentos, con el equipamiento porque no queremos que más alteños mueran por Covid. Venimos contentos a trabajar con nuestra Alcaldesa, que nos facilite los puntos de vacunación, son 14 puntos que nos está facilitando”, destacó en su mensaje Arce Catacora.

De ese modo, prometió una nueva visita mañana domingo para recorrer todos los puntos de vacunación, en otra muestra política de reconciliación entre el Gobierno y el municipio alteño, el propio Presidente invitó a todas las autoridades electas a visitar estos puntos en un claro acto de masas.