Fútbol femenino: Denuncian insultos racistas contra académicas

“Hubo mensajes racistas que no podemos permitir en el fútbol boliviano”, denunció el gerente celeste, Eduardo Valdivia, respecto a los hechos ocurridos el pasado domingo en el duelo entre los equipos femeninos de Bolívar y Always Ready, jugado en Villa Ingenio y que terminó con la victoria (1-0) de las millonarias.

“Es lamentable la actitud de algunas personas del público. En eso no tiene nada que ver la dirigencia del otro club, pero hubo mensajes racistas que no podemos permitir en el fútbol boliviano. Realmente creo que estas personas no merecen ir a la cancha en ningún sentido, tenemos que ser muy duros con ellos”, dijo Valdivia.

El dirigente celeste también recalcó que esto no es una crítica a la dirigencia de Always Ready. Consideró que son personas que estaban en la tribuna y que esto le “puede pasar a cualquier equipo, ya que es incontrolable”.

En tanto, la dirigencia celeste espera que la Copa Simón Bolívar femenina se dispute en la sede de Gobierno, esto abriría la posibilidad para que la Asociación de Fútbol Femenino de La Paz inscriba a dos representantes, cupo que le correspondería a Bolívar, por ser el plantel subcampeón del torneo que concluyó el domingo y en el que ABB obtuvo el primer lugar.

“Realmente tenemos un buen equipo y creemos que con el equipo que tenemos podemos llegar a la Copa Libertadores femenina”, aseguró Valdivia, quien también dijo que se encuentran “sorprendidos” por la calidad del equipo que estuvo a sólo tres puntos de obligar a jugar un partido de definición con la Academia del Balompié Boliviano.