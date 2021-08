Google Calendar te muestra estadísticas para que sepas cómo usas tu tiempo

Google está sumando una nueva función que permitirá que los usuarios sepan la cantidad de tiempo que han pasado en reuniones y otros compromisos.

Una nueva dinámica pensada para aquellos que tienen horarios trabajando desde casa y la oficina. No todos se han acostumbrado a esta nuevo modelo de trabajo, así que está función le ayudará a tener presente cómo invierten el tiempo según la agenda de Calendar.

Google Calendar te muestra cuánto tiempo inviertes en reuniones y otras actividades

Google Calendar está sumando “Time Insights”, que tal como ves en la imagen de arriba, son esas estadísticas que se añaden al panel de nuestro calendario. Estadísticas semanales que mostrarán la cantidad de tiempo que hemos invertido en reuniones o actividades recurrentes.

Time Insights mostrará las horas semanales, así como los días más ocupados en nuestra agenda y el promedio diario de horas, entre otros datos que se irán desglosando en el panel lateral. Por otro lado, también mostrará detalles sobre nuestra interacción con tus colaboradores y contactos.

Por ejemplo, te mostrará con qué usuarios pasas más tiempo en reuniones y actividades. Y con solo pasar el cursor del mousse sobre el nombre, verás todas las reuniones de tu calendario que incluyen a ese contacto. Así que con simple vistazo, podrás saber cuál ha sido tu rutina en las últimas semanas o cómo puedes modificar tu agenda teniendo en cuenta los compromisos recurrentes.

Un detalle a tener en cuenta es que esta vista de estadísticas solo está disponible en la versión web de Google Calendar. Esta nueva opción está disponible para clientes de Google Workspace Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, Education Plus y organizaciones sin fines de lucro.

Time Insights se activará de forma predeterminada en todas estas cuenta, pero los administradores podrán cambiar esta configuración.