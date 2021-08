Ha nacido una estrella: Rocco, el hijo de Madonna y Guy Ritchie, se luce en su primera sesión de fotos como modelo

Rocco demuestra que de casta le viene al galgo con una selección de trajes de inspiración vintage, concretamente de los años 40 y 50.

u padre es el cineasta inglés famoso por dominar el arte de las películas de gángsters (basta recordar Lock and Stock y RocknRolla) y su madre la primera reina del pop, su majestad Madonna. Así que difícilmente nos podría sorprender que Rocco Ritchie se haya convertido en un joven de lo más glamuroso, algo que queda más que demostrado en su primera sesión de fotos para la revista The Rake, publicación que se describe a sí misma como “la voz moderna de la elegancia clásica”.





u padre es el cineasta inglés famoso por dominar el arte de las películas de gángsters (basta recordar Lock and Stock y RocknRolla) y su madre la primera reina del pop, su majestad Madonna. Así que difícilmente nos podría sorprender que Rocco Ritchie se haya convertido en un joven de lo más glamuroso, algo que queda más que demostrado en su primera sesión de fotos para la revista The Rake, publicación que se describe a sí misma como “la voz moderna de la elegancia clásica”.

En la serie de fotografías en blanco y negro tomadas junto a algunos de sus amigos, Rocco, de 20 años, luce un elegante traje de raya diplomática con corbata ancha y tupé rockabilly a modo de peinado que guarda cierta similitud con el de James Dean. Parece que Rocco ha heredado el inconfundible estilo de vestir de su padre con atuendos inspirados en los años 40 y 50 que fácilmente podrían haber salido del vestuario alguna de sus películas.

En la actualidad, Rocco se encuentra estudiando Bellas Artes en la prestigiosa Central Saint Martins. Pese a que su madre viva al otro lado del charco, Rocco ha pasado la mayor parte de su adolescencia residiendo en Reino Unido junto a su padre. El siempre pionero y polivalente Guy Ritchie además de escribir guiones y dirigir películas es propietario del pub Lore of the Land del distrito londinense de Fitzrovia y, según informó The Londoner, se está aventurando en el mundo de la moda en calidad de director de una firma llamada Cashmere Caveman (“Cavernícola de Cachemir”).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Rake (@therake)

Las películas de Guy Ritchie suelen recibir halagos por su estilo y Rocco parece compartir su gusto por él. De tal palo, tal astilla, o así lo demostró el pasado mes de mayo cuando fue fotografiado al acudir a cenar en el restaurante Loulou’s con un fabuloso traje azul de tres piezas que bien podría haber tomado prestado del fondo de armario de su padre.

En la serie de fotografías en blanco y negro tomadas junto a algunos de sus amigos, Rocco, de 20 años, luce un elegante traje de raya diplomática con corbata ancha y tupé rockabilly a modo de peinado que guarda cierta similitud con el de James Dean. Parece que Rocco ha heredado el inconfundible estilo de vestir de su padre con atuendos inspirados en los años 40 y 50 que fácilmente podrían haber salido del vestuario alguna de sus películas. En la actualidad, Rocco se encuentra estudiando Bellas Artes en la prestigiosa Central Saint Martins. Pese a que su madre viva al otro lado del charco, Rocco ha pasado la mayor parte de su adolescencia residiendo en Reino Unido junto a su padre. El siempre pionero y polivalente Guy Ritchie además de escribir guiones y dirigir películas es propietario del pub Lore of the Land del distrito londinense de Fitzrovia y, según informó The Londoner, se está aventurando en el mundo de la moda en calidad de director de una firma llamada Cashmere Caveman (“Cavernícola de Cachemir”).

Las películas de Guy Ritchie suelen recibir halagos por su estilo y Rocco parece compartir su gusto por él. De tal palo, tal astilla, o así lo demostró el pasado mes de mayo cuando fue fotografiado al acudir a cenar en el restaurante Loulou’s con un fabuloso traje azul de tres piezas que bien podría haber tomado prestado del fondo de armario de su padre.

Fuente: revistavanityfair.es