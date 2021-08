Iván Lima: «Los sistemas informáticos de conteo de votos no son los que hacen un fraude, es la adulteración de las actas»

El ministro de Justicia se refirió a las divergencias que hay con el informe de la OEA sobre el proceso eleccionario de 2019.

Fuente: Unitel

El procurador general, Wilfredo Chávez, señaló que un pronunciamiento técnico remitido por la Contraloría General del Estado (CGE) a la Procuraduría General del Estado (PGE) determinó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no cumplió ningún parámetro ni norma internacional, por lo que no hizo ninguna auditoría para emitir su informe preliminar sobre las elecciones generales de 2019.

Esta postura fue ratificada por el ministro de Justicia, Iván Lima, que considera que «no hubo una auditoría, hubo un análisis de integridad».

Sobre las conclusiones de irregularidades identificadas en tres informes de distintas instituciones (Ethical Hacking, Universidad de Salamanca y OEA), Lima sostuvo que el sistema informático del TREP representaba vulnerabilidades que son diferentes a la del cómputo oficial.

«El Trep no es parte del sistema del cómputo oficial, es otro sistema. Ahí viene el razonamiento del procurador que los sistemas informáticos de conteo de votos no son los que hacen un fraude, es la adulteración de las actas electorales, por eso se plantea revisar acta por acta porque los sistemas informáticos todos concluyen que tenían vulnerabilidades, pero eso no es lo esencial para demostrar que ha habido un eventual fraude», dijo el ministro.

Este lunes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señaló en conferencia de prensa que la revisión de las actas de una elección pasada no tiene ningún efecto legal y que solo están disponibles para su consulta.

“No tiene efecto alguno respecto del principio de preclusión, los actos de un proceso electoral ya concluidos no se pueden revisar», puntualizó.

Hassenteufel considera que mirar unas actas no tiene efecto sobre el principio de preclusión establecido legalmente, ni tampoco puede modificar acto alguno de los que ya se hubiera realizado.