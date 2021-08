Organizadores de masacres: Cerco a Santa cruz y a la democracia

Por: Amalia Pando |

Está en marcha un cerco de interculturales a Santa Cruz, una provocación para que termine con muertos, como en Porvenir, que serán el pretexto para destituir y encarcelar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a los dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz y todo aquel que levante la voz contra el gobierno.

Saben que el caso “golpe de Estado” es insuficiente para alcanzar este objetivo. El régimen necesita aplastar e inmovilizar la resistencia de Santa Cruz para consolidar la dictadura.

LOS MUERTOS ÚTILES

Masacre del Porvenir, 11 de septiembre de 2008, sirvió para encarcelar al prefecto Leopoldo Fernández

Evo Morales y el MAS han seguido el mismo patrón de conducta a lo largo de la última década. Organizan masacres. Usan a un sector social como carne de cañón para lanzar una provocación en busca de muertos que luego sirven de bandera para aplastar políticamente al enemigo de turno, ya sea la “media luna”, los cooperativistas mineros, los cocaleros de Los Yungas, los indígenas de tierras bajas, las “pititas” o el gobierno de Jeanine Añez.

Desde El Porvenir en 2008 a Senkata en 2019 han hecho lo mismo.

LUIS ARCE Y LA DECLARATORIA DE GUERRA

La declaratoria de guerra a Santa Cruz fue lanzada oficialmente este 9 de agosto en Santa Rosa de la Roca por el propio presidente Luis Arce quien llegó a ese pueblo chiquitano con 3000 colonizadores del MAS para que avasallen ese territorio cuándo y dónde quieran.

Luis Arce llegó con 3000 colonizadores a Santa Rosa de la Roca.

Hace un año, este pueblo fue convertido en un campo de batalla por la gente del MAS que llegó para bloquear el camino exigiendo elecciones en septiembre en vez de octubre. Bloqueos masivos que dejaron sin oxigeno a los enfermos de Covid-19 y que provocaron enfrentamientos con la policía y la Unión Juvenil Cruceñista con un saldo de 20 heridos.

133 AÑOS DE CARA AL NEO COLONIALISMO

Santa Rosa de la Roca era un pueblo tradicional y tranquilo de la Chiquitania, el segundo más poblado del municipio de San Ignacio de Velasco, y sin embargo no tenía más de 1500 pobladores y 6 comunidades indígenas a su alrededor.

Santa Rosa de la Roca un pueblo de la tradición chiquitana asediado por los colonos del MAS

Este 30 de agosto cumplirá 133 años de su fundación por el español Prudencio Roca, de ahí eso “de Roca”, otro aniversario con escasez de agua potable y racionamiento de luz eléctrica.

Ya no será el festejo con el tamborín y las flautas sonando alrededor de la plaza, con las 6 comunidades chiquitinas bailando con sus impecables trajes blancos y máscaras de madera y El Chiruriru, restaurante-karaoke, sirviendo mojaditos aguachentos. No, ya no será el festejo religioso, de alegría tranquila y amable propio de estos pueblos.

Fiesta chiquitana al ritmo del tambor y la flauta

Los nuevos colonizadores han traído la violencia, el miedo y el fuego con que ocupan miles de hectáreas sin pedir permiso a nadie. No llegan con machete en mano sino con bidones de gasolina y tractores y el bosque va desapareciendo, los árboles ya no mueren de pie, van cayendo uno tras otro, y los millones de animales de todos los tamaños escapan despavoridos pero el fuego y la devastación los atrapa.

AL BORDE DE LA EXTINCIÓN

En la última semana, en dos focos de incendio, 150 mil hectáreas de bosque seco chiquitano han desaparecido.

La Coordinadora en Defensa de Territorios indígenas y Áreas Protegidas, CONTOVAP, hizo un recuento de las medidas que se adoptaron en los últimos 12 años, 6 meses y dos días desde la aprobación de la Constitución Política del Estado y llegó a la conclusión que todas ellas ponen en riesgo de extinción a los pueblos indígenas de las tierras bajas al arrebatarles su territorio, imponer una sola cultura y una sola forma de desarrollo.

Esta denuncia se vio respaldada por los datos del INRA. Arce anunció el pasado 2 de agosto que entregaría 26 mil títulos agrarios. De ellos solo 3 son para indígenas originarios de tierras bajas, 676 son para tierras comunitarias, es decir para los colonizadores que reclutan afiliados para formar una ficticia comunidad que en realidad es un sindicato que cobra 20 mil bolivianos por afiliado, y, finalmente, los restantes 25,423 títulos son para los tres segmentos del sector empresarial.

Estos datos muestran de qué lado está el gobierno.

CRECIMIENTO ARTIFICIAL PARA GANAR ELECCIONES

San Ignacio de Velasco, la capital del municipio del mismo nombre, ha crecido en los últimos 10 años de 21 mil habitantes a 80 mil. De 140 comunidades asentadas en sus alrededores a 350, los colonizadores ya son mayoría.

Ganar alcaldías por esta vía hasta tener el control político de todo el departamento es la estrategia del MAS, que ayudado en la legislación que privilegia el voto rural, resulta que actualmente en la Asamblea Departamental ya tiene 11 representantes y Creemos, de Camacho, que sacó el 51 % de los votos, tiene también 11 asambleístas, el mismo número que el MAS.

CAMINO AL NOEL KEMPFF

Los incendios sirven para el avasallamiento de tierras. Plan coca en los Parques y Áreas protegidas.

La producción de coca ha sido la principal beneficiaria de los asentamientos ilegales que de a poco van tomando los bordes de los Parques y Áreas Protegidas que, por su lejanía, ausencia de control y encubriendo del gobierno, les permite expandir estos cultivos ilegales que se destinan a las pozas de maceración y laboratorios de cocaína.

El Tipnis es un buen ejemplo de ello y en Santa Cruz cerca de Yapacani está el Amboró y la reserva del Ichilo, de Roboré la reserva de Tucabaca y en San Ignacio de Velasco se ubica el Parque Noél Kempff Mercado que es el nuevo destino de los llamados Interculturales.

En este agosto, un cessna 182 skyline cayó en el Brasil con 300 kilos de cocaína y 10 días después, en el Paraguay otra avioneta CP 3114 fue incautada con 221 kilos de cocaína. Se estima que esta droga salió de Santa Cruz.

El resultado de la quema de bosques en el parque Noel Kempff

LOS DEPREDORES

Cocaleros devastando los bosques

No son los pobres, los pies descalzos del occidente del país quienes buscan una tierra de sobrevivencia en Santa Cruz. Para nada. Son más bien los sectores vinculados al gobierno y protegidos por el INRA, los ricos inversionistas, traficantes de tierra, productores de soya a gran escala y de coca y sus derivados los que están detrás del ecocidio de la Chiquitania.

Pero ni así están satisfechos, ahora van por Santa Cruz y su imbatible capital y lo harán con violencia.

EL CERCO A SANTA CRUZ

La gobernación de Santa Cruz suspendió el pasado 12 de agosto una reunión de la Comisión Agraria Departamental CAD, que debía cumplirse en el INRA. Y lo hizo paran evitar una confrontación.

En torno a la gobernación se había instalado una vigilia en defensa de la Chiquitania, y, al mismo tiempo, el dirigente del MAS Edwin Muñoz llamó por las redes sociales a las fuerzas azules a movilizarse para defender la tierra avasallada. De tal modo que al día siguiente en el INRA había una cita para que corra sangre.

Camacho no pisó el palito y suspendió la reunión con el INRA. El secretario de Desarrollo Económico de la gobernación a tiempo de pedir a quienes hacían vigilia que retornaran a sus hogares advierto:. “Santa Cruz no claudicará en la defensa de la tierra ante el avasallamiento y la dotación irregular de tierras.”

Sin embargo, el estado latente de confrontación y violencia no ha sido superado. Guarayos han salido a un bloqueo contra la injerencia política en su organización comunitaria.

Hay tres puntos de bloqueo en Guarayos

En otro bloqueo están los chiquitanos de la comunidad Ebenezer en protesta contra el INRA que no frena ni sanciona el constante ataque de los colonos de Jerusalén 3, conflicto que ya cobró la vida de Lino Peña.

En este ambiente caldeado, con el presidente Arce movilizando interculturales para acrecentar la provocación, se oyó el llamado del dirigente del MAS Marcos Miranda: “Vamos a tener que hacer como en 2009, vamos a cercar Santa Cruz y no nos vamos a dejar”.

El cerco a Santa Cruz será un cerco a la Democracia.