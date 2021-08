Principal diario opositor de Nicaragua deja de imprimirse

El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y de claro corte opositor al gobierno de Daniel Ortega, informó este jueves (12.08.2021) que dejará de circular en su versión impresa a partir del viernes, debido a que el Gobierno, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), mantiene retenido su papel, justo en momentos en que crecen las tensiones por detenciones a opositores en el país.

El periódico, fundado en 1926, realizó la denuncia en su última portada impresa, donde destaca que «una vez más, la dictadura Ortega Murillo (por la vicepresidenta Rosario Murillo) nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos no podremos circular en la edición impresa, pero no nos callarán”. Este diario es el de mayor circulación en el país centroamericano.

El texto añade que la Dirección de Aduanas retiene en su almacén fiscal «la materia prima propiedad de esta empresa”. El influyente diario nicaragüense explicó que «mientras nuestra materia prima es liberada, el sitio web y las redes sociales de La Prensa seguirán brindando noticias y denunciando los atropellos del régimen en contra de la democracia».

Veintena de medios cerrados

«Estamos suspendiendo momentáneamente» la circulación impresa, «pero La Prensa sigue en las plataformas digital, seguimos haciendo nuestro trabajo de informar de ser la voz de los que no tienen voz», indicó el secretario de la Junta Directiva de La Prensa, Juan Hollman, a un medio radial. No es la primera vez que la DGA retrasa la liberación de papel, tinta, equipos y otros materiales que el diario necesita para imprimir sus ediciones.

Esto mismo ya había sucedido entre septiembre del 2018 y febrero del 2020, con la retención por parte de la Aduana de 92 toneladas de materiales. El diario subrayó en esta ocasión que la DGA exige el pago de impuestos para liberar los materiales, pese a que la Constitución establece que la importación de insumos para medios de comunicación está exenta de impuestos.

La retención del papel también afecta al periódico Hoy, de corte popular y también propiedad de Editorial La Prensa, «que ya no pudo circular este jueves». Según datos del gremio empresarial, al menos 20 medios de comunicación independientes han desaparecido por confiscaciones o cierres forzosos durante el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.

DZC (EFE, AFP)

Fuente: DW