Qué es primero: Evo o la economía

Dante N. Pino Archondo

Ya es una constante que el gobierno, como hace 14 años atrás, tenga una lamentable falta de transparencia en la publicación de cifras oficiales relativas al comportamiento de la economía nacional. Esta falencia la cubre con suficiencia, técnica y probidad profesional la Fundación Milenio que dirige Henry Oporto. Gracias a su publicación Sobre la Economía de Bolivia que analiza el comportamiento de los últimos dos semestres de año 2020 podemos tener, ahora, información que nos permita analizar su contenido y dar a conocer nuestro criterio.

Así como el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) tiró por la borda el cuento del golpe de Estado inventado desde el vientre del narcotráfico en el Chapare, el informe de la Fundación Milenio destroza la acusación infame que el presidente Arce hace al gobierno transitorio de la señora Añez como la causa primaria de los resultados que la economía está confrontando.

El panorama económico nacional no pinta bien. Así de duro. Estamos ante un precario equilibrio macroeconómico. Cualquier situación interna o externa que se produjera, tendrá graves repercusiones sobre la economía nacional. El déficit fiscal que estamos enfrentando es el mayor de todos comparado con años anteriores, se incrementó en 57 % entre el 2019 y 2020, alcanzado los 4.6 mil millones de dólares. El Informe nos dice que este resultado es el producto de una disminución de los ingresos nacionales en el orden del 20%, ante una contracción del gasto del 8 %.

Tales resultados tienen una historia larga de desaciertos y de dependencia de precios externa. No es cierto lo que pregona el presidente Arce de que fueron 11 meses de gobierno transitorio los que produjeron esto. La pandemia contrajo las importaciones mucho más que las exportaciones, y, paradójicamente ayudó a que el déficit no fuera mayor en el sector externo. Son el gas y los minerales los que golpean al sector exportador por efecto precio y volumen. El gas con mercados restringidos, sin mayores reservas y precios mas bajos, esto no sucedió en 11 meses, es la penosa ausencia de una política hidrocarburífera durante el gobierno de Evo Morales, y que continúa hasta el presente.

Déficit fiscal, exportaciones limitadas y con menores precios internacionales, ausencia de políticas que incentiven las inversiones, triste recuperación de la producción privada, que está mostrando desempleo, informalidad, subempleo, hacen urgente la inyección de inversión externa, que tiene horizontes muy lejanos, debido al empecinamiento en hacer del Estado el único motor de expansión económica.

Marchamos al revés. El gobierno persiste en agrandar el Estado, cuando sus fuentes de ingreso han caído, de 603 mil millones de dólares a 238 mil millones. En vez de liberar la economía e incentivar la inversión, hace lo contrario. Mantiene empresas públicas deficitarias, sostiene proyectos sin mercado ni capacidad financiera, multiplica bonos que no tienen sostenibilidad acelerando el impacto sobre la precaria estabilidad económica actual y sigue derrochando recursos escasos en obras que no tienen un impacto multiplicador en la economía.

Hasta ahora, el gobierno no ha dicho:

-Qué es lo que quiere hacer

-Cómo lo hará

-A quienes beneficiará

Tres preguntas que los bolivianos exigen conocer. En vez de responder a esto, el señor Arce se dedica a acusar a un gobierno de 11 meses de todos los penosos resultados de los cuales fue él, autor, encubridor y cómplice.

La economía boliviana está a un tris de caer en una espiral de: gasto, endeudamiento, emisión de dinero inorgánico, inflación y perdida del poder adquisitivo de los salarios. En medio de esto, la prioridad resuelta desde el gobierno se llama: habilitación política, a cualquier costo, de Evo Morales Aima. Es decir, la economía de los bolivianos importa menos que la ambición desmedida de poder del jefazo del presidente Arce.