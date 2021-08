«Recibí acoso»: Joven no binaria que se volvió viral por frase ‘soy tu compañere’ reaparece; aclara lo que sucedió

Fuente: https://mty.telediario.mx

ESPECIAL.- A través de las redes sociales se compartió un video grabado en una clase virtual en donde una persona no binaria rompieras en llanto en una clase en línea porque un estudiantele llamó «compañera» y no «compañere».

Ante este momento, Andrea Escamilla mediante su cuenta de TikTok compartió un video explicando lo que sucedió con el ideo que se volvió viral en redes sociales al pedir en una clase del Tecnológico de Monterrey que respetaran el pronombre con el que se identifican.

Explicó que no le molestan los memes que hicieron en su contra, aunque reconoce que este caso es serio porque también recibió varios comentarios de acoso. Admitió que lo que más le importa es las repercusiones que pueden tener en otras personas que no se identifican con los géneros establecidos.

“Este video va a ser un poco serio, porque resulta que me volví viral. No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicará un Tiktok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas, a mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido”, comentó Andra.