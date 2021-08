Rihanna es oficialmente milmillonaria: esta es su inaudita fortuna

La cantante lanzó Fenty Beauty en 2017 junto al conglomerado de lujo francés LVMH con el objetivo de hacer productos inclusivos

El valor neto de la estrella del pop Rihanna está estimado en USD 1,700 millones, lo que la convierte en la cantante más rica del mundo, aunque la música no es la fuente principal de su patrimonio, dijo la revista Forbes el miércoles.

La cantante nacida en Barbados, cuyo nombre de nacimiento es Robyn Fenty, obtiene una estimación de USD 1,400 millones de su fortuna de su participación del 50% en la línea de cosméticos Fenty Beauty, según Forbes.

El resto de la riqueza de Rihanna procede de su participación en la compañía de lencería Savage x Fenty y sus ingresos como cantante y actriz, señaló la revista.

La compañía de belleza de Rihanna -cuya mitad restante es propiedad de LVMH- es conocida por su amplio rango de 50 tonos de piel, incluidas sombras oscuras para mujeres de color, que no abundaban cuando la lanzó en 2017. Esto la convirtió en una líder de la inclusividad en la industria.

La intérprete de “Umbrella” y “Love the way you lie” se sitúa en segundo lugar por detrás de Oprah como la artista más rica, según Forbes.

La revista, además, destaca a Rihanna como la empresaria de belleza que ha tenido más éxito utilizando sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, para impulsar sus negocios.

La cantante lanzó Fenty Beauty en 2017 junto al conglomerado de lujo francés LVMH con el objetivo de hacer productos inclusivos, ofreciendo un amplio rango de colores en sus bases de maquillaje -con unos 40 tonos- para llegar a una mayor diversidad de clientes.

Desde entonces ha expandido sus líneas: hace un año presentó una gama para el cuidado de la piel, Fenty Skin, y lanzará próximamente Fenty Parfum, una fragancia unisex creada por la artista.

En 2019 creó Fenty, una marca de moda y accesorios “prêt-à-porter” bajo el paraguas LVMH, propietario de firmas como Dior, Givenchy y Kenzo, pero a principios de este año anunció que suspendía sus actividades “a la espera de una mejora de la situación” debido a la pandemia .

En cuanto a su carrera musical, la ganadora del Grammy lanzó ocho álbumes de estudio antes de dedicarse por completo a los negocios, el último de ellos “Anti” (2016), aunque en los últimos meses ha sugerido que trabaja en su noveno proyecto.