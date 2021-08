Salario, años de contrato y una reunión clave: los detalles de la oferta del Paris Saint Germain para quedarse con Lionel Messi

Algunos escépticos todavía dudan de que Lionel Messi vaya a jugar en otro club que no sea el FC Barcelona. Aunque después de una jornada en la que Joan Laporta confirmó el adiós y varias de las personalidades del club lo despidieron con emotividad, no hay mucho espacio para la duda. Todo indica que el astro argentino jugará en el Paris Saint Germain, un club que no dudó en ir a fondo para contratarlo.

Irse a París se transformó rápidamente en una de las opciones más viables, ya que el PSG tiene los recursos económicos necesarios para acercarle un jugosa propuesta. Los qataríes que controlan a la entidad francesa han inyectado una gran cantidad de dinero y volverán a hacerlo para fichar al mejor jugador del mundo, ganador de seis Balones de Oro.

Según informó L’Equipe, desde la capital francesa han acelerado para intentar capturar a un Leo Messi que, en su condición de estrella, lógicamente que tiene otras propuestas. Pero la información apunta que el Paris Saint Germain quiere concretar una reunión este domingo con todas las partes para sellar el acuerdo.

“El PSG está decidido a hacer todo lo posible para aprovechar la oportunidad excepcional de reclutar al seis veces Balón de Oro argentino Lionel Messi. En particular, preparando un contrato récord”, apunta el rotativo francés.

El PSG intentan contratar a Lionel Messi tras su salida del FC Barcelona (Foto: REUTERS) El PSG intentan contratar a Lionel Messi tras su salida del FC Barcelona (Foto: REUTERS)

En ese encuentro, el PSG le hará un ofrecimiento concreto al astro argentino de 34 años. Según lo que difundió L’Equipe, será un contrato de dos años (hasta junio de 2023), con la opción de agregar uno más, con un salario de 40 millones de euros (USD 47 millones) brutos por año. Es una cifra que solamente una institución con el respaldo financiero de Qatar puede permitirse.

Más allá de lo económico, también existe el aliciente de que Lionel Messi tiene amistad con varios de los futbolistas que integran la actual plantilla del cuadro parisino: Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes, entre otros. Además de que será dirigido por su compatriota Mauricio Pochettino y compartir vestuario con viejos conocidos como Mauro Icardi o Rafinha, ex jugadores culé. También con Sergio Ramos, a quien respeta de sus choques en El Clásico.

En el PSG planean volver a unir a Neymar y Lionel Messi (Foto: REUTERS) En el PSG planean volver a unir a Neymar y Lionel Messi (Foto: REUTERS)

Esta misma semana, Lionel Messi cenó en Ibiza con Ney, Di María y Paredes, además de otro de los caudillos del vestuario del club francés: Marco Verratti. Fue una velada de la que también participó Antonela Roccuzzo y las parejas del resto de los futbolistas.

En el Paris Saint Germain han iniciado también las gestiones correspondientes para conseguir además la aprobación por parte del Fair Play Financiero de la UEFA (la pandemia de COVID-19 ha alivianado las condiciones en Francia) para completar un acuerdo que parecía un sueño inalcanzable pero que en pocas horas se transformó en una posibilidad real. En el Parque de los Príncipes saben que es una oportunidad única y no quieren desperdiciarla.