Scarlett Johansson ha sido madre por segunda vez

Y no, no cabe duda de que no es un bebé secreto.

Scarlett Johansson y Colin Jost, de Saturday Night Live, acaban de darle la bienvenida a su primer hijo juntos, según informa la revista People. Pese a que los bebés secretos (por no mencionar las bodas en secreto) son ahora mismo el último grito entre las celebrities, en este caso han sido ellos mismos quienes han puesto en antecedentes a los medios con respecto a los acontecimientos que se han ido produciendo a lo largo de su relación. La pareja se comprometió en 2019, celebró una boda pandémica en octubre de 2020 (¡Y fue la organización Meals on Wheels la que lo anunció!) y ahora acaba de tener un bebé pandémico. Según el perfil de Instagram de Jost, ha sido niño y lo han llamado Cosmo.



Se trata del segundo hijo de Johansson, que ya tuvo a su hija Rose Dorothy en 2014 junto a Romain Durac, su exmarido y socio en la empresa de palomitas que puso en marcha en Francia hace unos años.

Fuente: revistavanityfair.es