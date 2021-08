«Soy resultado de la discriminación»: Yalitza Aparicio narró cómo afrontó el racismo después de «Roma»

La también docente reveló como fue el duelo consigo misma tras ser nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la UNESCO en 2019, y contó qué fue lo que la hizo dudar en abrirle la puerta a nuevos proyectos cinematográficos

Yalitza Aparicio narro como fue su vida después de su protogónico en Roma (Foto: EFE/ Iván Mejía)





Años después del éxito mundial que tuvo la última cinta del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, su protagonista Yalitza Aparicio habló con la revista Elle de cómo fue vivir todo el proceso tras su nominación al Óscar y el cómo enfrentó el racismo manifestado por otros actores y mexicanos.

La también docente confesó que durante una plática con la actriz chilena Daniela Vega logró dimensionar el impactó que generó su presencia y nominación en las premiaciones de 2018.

“Lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la conocí me dijo: ‘Es curioso que cuando estuve en los Óscar me agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo’. Y no es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido, pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver”, comentó Aparicio.

La protagonista de Roma narró como tuvo que sobrellevar el racismo después de su aparición en los Óscar de 2018 (Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Esto dio pauta a que la protagonista de Roma hablara de qué manera le afectó el racismo que recibió no sólo de por parte de otros actores, sino también de sus mismos compatriotas. Esto hizo que Aparicio dudara en abrirles las puertas a nuevos proyectos cinematográficos.

Sin embargo, la oaxaqueña de 27 años señaló que esos malos comentarios la motivaron a crear contenido que inspire a su seguidores.

“Pensé: ‘No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’. Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: ‘Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto’, como dije, hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé”, contó la actriz.

Aparicio fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la UNESCO en 2019 (Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz)

Asimismo, narró el duelo que tuvo que enfrentar consigo misma tras ser nombrada como la Embajadora de Buena Voluntad por la UNESCO en 2019, ya que no se sentía con la preparación adecuada por la gran responsabilidad que conllevaba dicho puesto.

“Cuando surgió lo de la UNESCO yo sola me presionaba y pensaba: ‘cómo voy a ser Embajadora para los pueblos indígenas si yo misma no hablo una lengua indígena, yo misma soy el resultado de esta discriminación y por eso perdí mi lengua’. Pero ellos me dijeron exactamente eso: ‘Te atreviste a hablar y a aceptar que eres el resultado de esta discriminación’. Por eso es importante señalarlo, para evitar que siga sucediendo. Esa responsabilidad compartida de la que hablo es lo que ha abierto puertas, es una misma lucha que al final se trata de respeto y aceptación”, contó la docente.

De acuerdo con el sitio oficial de la organización, los Embajadores de Buena Voluntad son personalidades que ponen su reputación al servicio de los ideales de la UNESCO. Estos se comprometen durante dos años a sensibilizar a la opinión pública mundial.

La actriz sufrió racismo por parte de un actor mexicano (Foto: Cuartoscuro)

Durante el año en que Yalitza fue nombrada embajadora, en febrero, el actor mexicano Sergio Goyri fue captado en video durante una reunión familiar donde se le oye externar que para él la educadora de formación no es actriz e incluso la arremedó: “¿Que metan a nominar a una pinch* india que dice ‘Sí siñora, no siñora’?”.

Ante ello, la actriz le respondió a Goyri defendiendo sus raíces y lamentando que uno de sus compatriotas usara de manera despectiva la palabra “india”.

“Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”, respondió la actriz en un comunicado.