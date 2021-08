‘Taxi animalista’, cruceño ofrece servicio de transporte de mascotas para costear su propio refugio

Hace dos años, mientras caminaba por la doble vía a La Guardia vio en medio de la avenida lo que parecía ser un perro atropellado. Conmovido, Micael Antonio Tapia corrió entre los vehículos a rescatarlo para que no lo dañen más de lo que estaba. Era una hembrita, estaba viva, pero no podía moverse por algún golpe. Se la llevó a su casa y sintió tanto amor y alegría de verla recuperarse que decidió que se dedicaría a rescatar animales.

Hoy, Micael tiene 14 perros y 12 gatos en su domicilio, donde fundó su refugio Amor Perruno SC, que mantiene y administra por su cuenta. Desde la limpieza de los animales, rehabilitación, alimentación y curaciones son las tareas que asume a diario.

Y precisamente para sostener Amor Perruno SC y porque más de una vez vivió en carne propia que algunos taxistas no lo quieran recoger por llevar animales, decidió ofrecer el servicio de ‘Taxi Animalista’, con el cual transporta cualquier animal, esté o no con su dueño. Además, como conoce la dirección de muchas veterinarias o lugares para comprar medicamentos o comida, también realiza mandados.

«¿Necesitan transporte para llevar sus mascotas a la veterinaria? ¿Para recoger algún mandado o para cualquier carrera de taxi?, estoy a su servicio. Taxi Animalista Amor Perruno», se lee en el anuncio que se viralizó y que, en su primer día, colmó las expectativas de Micael.

Asegura que con sus mascotas también aprendió sobre cuidado, manejo, primeros auxilios y curaciones de animales, por lo que está listo para cualquier emergencia.

«Llegarán sanos y seguros«, expresa emocionado, pues hoy logró cubrir la renta del alquiler del vehículo.

Seguirá promocionándose en las redes, pues quiere sostener su albergue y también seguir en su misión de rescatar animales abandonados.

El Taxi Animalista está disponible en el número 781-48882.