Venezuela: “Si el diálogo fracasa, habrá más presión internacional contra Maduro y su entorno»

El inicio de una nueva negociación entre chavismo y oposición se oficializó con un memorando de entendimiento firmado en México. Las exigencias de cada bando están claras y se asemejan a las hechas en ocasiones anteriores. Sin embargo, las sanciones internacionales contra Venezuela han tomado protagonismo, ya que levantarlas es una de las condiciones que el Gobierno de Nicolás Maduro ha pedido para sentarse a dialogar. Por su parte, la oposición que dirige Juan Guaidó exige elecciones libres como uno de los principales temas en la agenda que se discute a puerta cerrada.

DW: ¿Qué se puede esperar del nuevo proceso de diálogo entre el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria en México?

Giovanna De Michele: Soy poco optimista, porque el Gobierno de Maduro se muestra contradictorio. Por un lado, dice estar dispuesto a dialogar, a llegar a un acuerdo, pero, por otro, sigue exigiendo como condición el levantamiento de las sanciones. Pudiera pensarse que es como una suerte de manifestaciones de fanfarronería por parte de la administración de Nicolás Maduro , un poco para no dar su brazo a torcer, porque, a pesar de que aún exige el levantamiento de las sanciones como condición, está de acuerdo con seguir con la agenda.

De hecho, se firmó un memorando de entendimiento al que el propio Gobierno de Nicolás Maduro da un carácter de mayor legalidad al presentarlo a la Asamblea Nacional para que esta lo apruebe, tal y como se hace con los acuerdos internacionales. Eso, por una parte. Por otra parte, ha habido voces como la de María Corina Machado, por ejemplo, haciendo serios y fuertes cuestionamientos a esa mesa de negociación, donde la oposición representada con el nombre de Plataforma Unitaria es la de Juan Guaidó, reconocida a nivel internacional como la verdadera y legítima representación de la Venezuela opositora. Soy poco optimista, además porque pienso que la administración de Maduro lleva un solo propósito a esa mesa y es el levantamiento de las sanciones, todo lo demás es secundario.

Suscribir un memorando de entendimiento que destaca la posibilidad del levantamiento de sanciones y la celebración de elecciones libres ¿es un avance?

Si leemos con atención el memorando, vemos que allí se habla de la celebración de los procesos electorales que están contemplados en la Constitución Nacional. Eso no plantea la posibilidad, ni remotamente, de un adelanto de un proceso electoral, que es el clamor de la Venezuela opositora, que permita renovar el poder ejecutivo en Venezuela. Tampoco se plantea la posibilidad de la repetición de elecciones para la conformación del poder legislativo, para rectificar lo que se hizo en la elección el pasado 6 de diciembre que definió a los integrantes de la actual AN, una elección cuestionada a nivel internacional, por lo que ninguna de esas reparaciones, por llamarlas de alguna forma, están contempladas en ese memorando de entendimiento.

¿Cree que es factible que Estados Unidos levante las sanciones? ¿La administración de Biden estará convencida de que esa sería una buena estrategia?

Soy de la idea de que no habrá un levantamiento de las sanciones hasta que no haya un acuerdo en la mesa de negociación y, en consecuencia, veo difícil que se haga. Sí creo que se pudiesen flexibilizar algunas que están afectando la economía venezolana, tales como la capacidad de comercialización de productos derivados del petróleo, la comercialización de PDVSA, una sanción que ha disminuído de manera sensible los ingresos de la república, y eso ha sido utilizado por el Gobierno para justificar su fracaso en la política económica y en las políticas públicas de salud en plena pandemia. Eso sí creo que se pueda flexibilizar, pero no que haya un levantamiento de sanciones a individuos, a personalidades de la administración de Maduro.

¿Qué impacto tiene el inicio del nuevo proceso de diálogo en la comunidad internacional?

El impacto es de mucha expectativa, la noticia se repite casi a diario en los principales portales de noticias a nivel internacional, hay también una gran dosis de pesimismo, porque en la mayoría de los artículos que hacen referencia a esta nueva ronda de negociaciones, se alude a los fracasados procesos anteriores y eso evidencia que de alguna manera hay mucho escepticismo.

¿Cómo será la participación internacional en el cumplimiento de las condiciones o acuerdos que se logren en las negociaciones?

Necesariamente tiene que haber una instancia de seguimiento a lo que se acuerde en la mesa de diálogo, porque eso ha faltado en todos los procesos anteriores. Sin embargo, recordemos que el memorando de entendimiento es muy claro al señalar que nada está acordado hasta que todo esté acordado, así que habrá que esperar que transcurra el proceso, conocer qué es lo que definitivamente se acuerda y ver qué capacidad va a tener esta instancia, digamos controladora o veedora o garante del cumplimiento de los acuerdos una vez que ocurran.

Si el diálogo fracasa, ¿qué reacción se puede esperar de la comunidad internacional, Venezuela dejaría de ocupar un lugar en la agenda?

Si esta nueva fase de diálogo y negociación fracasa, Venezuela no saldría de la agenda internacional, todo lo contrario. La problemática venezolana se está convirtiendo en un peso muy fuerte para toda la comunidad y para los intereses como los Estados Unidos y de la Unión Europea, por lo que creo que, de fracasar esta fase, el tema de Venezuela se afianzaría aún más en la agenda internacional, seguiría aumentando la presión hacia Nicolás Maduro y su entorno inmediato.

(ms)

Fuente: DW