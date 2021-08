Víctimas de Villa Vila reviven el horror y piden justicia para sanar sus heridas

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / Potosí

En el abandono, desprotegidos y con heridas que no sanan, más de un centenar de víctimas de la emboscada de Vila Vila claman por justicia. Aseguran que los autores materiales e intelectuales del ataque a los cívicos pretenden borrar de la historia los hechos violentos de 2019 para evadir responsabilidades.

El 9 de noviembre de 2019, 11 buses que partieron desde Sucre y Potosí para reforzar las protestas contra el gobierno de Evo Morales en La Paz fueron emboscados a la altura de Vila Vila, en la carretera Oruro-La Paz. Los atacantes portaban palos, picotas, piedras, agentes químicos y armas.

Eran transportados y apoyados por extranjeros, funcionarios de alcaldías y gobernaciones que usaron recursos públicos para la emboscada a nombre del “proceso de cambio”, denuncian.

Han pasado casi dos años desde entonces, pero C.C. -una de las víctimas- no ha vuelto a dormir en paz; M.Y. no puede olvidar el olor a sangre y gasolina; L.S. recibe amenazas para dejar su comunidad. Nada ha vuelto a ser lo mismo.

“Las secuelas son físicas y psicológicas. Muchos están viviendo con dolor y ninguno ha recibido ayuda estatal, ni en la gestión de Añez ni en la de Arce. No hay justicia y estamos desprotegidos”, afirma el representante de las víctimas de la emboscada en Vila Vila, Carlos Puita.

Los informes oficiales señalan que 15 personas fueron tomadas como rehenes y otras 37 resultaron heridas y fueron atendidas en los hospitales Obrero, Oruro-Corea y en los centros de salud de Vila Vila y Caracollo; sin embargo, Puita tiene una lista con más de un centenar de víctimas. La cifra fácilmente se duplica si se habla de daños psicológicos y de quienes decidieron ocultar su situación al sentirse amenazados o abandonados.